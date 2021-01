Torino: ritrovato il 17enne di cui si erano perse le tracce da martedì

E’ stato ritrovato Matteo Petean, il ragazzo di 17 anni di Torino di cui si erano perse le tracce dalla mattina di martedì 19 gennaio. Il giovane è stato riconosciuto oggi a Torino, all’ “8 Gallery” ed ha fatto ritorno a casa, per la gioia dei familiari e amici che da un paio di giorni lo stavano cercando. Matteo era uscito dalla propria abitazione per recarsi a scuola, dove non era mai arrivato ed ogni tentativo di entrare in contatto con lui era risultato vana.