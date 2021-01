scuola-di-cucina:-polpette-di-legumi-veloci

Vi siete dimenticati di ammollare i legumi e volete utilizzarli in fretta per prepare delle polpette? Ecco il trucco degli chef di La Scuola de La Cucina Italiana

Non solo zuppe e minestre: che siate vegetariani o meno, vi sarà capitato almeno una volta di assaggiare burger o polpette di legumi (ad esempio i falafel, tipiche polpette della cucina mediorientale).



Grazie al loro giusto apporto di proteine, i fagioli, i ceci, le lenticchie e i piselli vengono spesso utilizzati in sostituzione alla carne, per preparare piatti che consideriamo tipicamente “carnivori”.

Il trucco per preparare polpette di legumi veloci

I legumi secchi interi dovrebbero essere tenuti in ammollo per almeno una notte in abbondante acqua fredda, in modo che si re-idratino per bene.



Vi siete dimenticati di ammollarli e volete utilizzarli nel minor tempo possibile?



Sciacquateli bene, scolateli dall’acqua e procedete con una doppia sbianchitura: fate bollire l’acqua, aggiungete i legumi per un minuto e scolateli. Fate riprendere il bollore e ripetete la stessa operazione. Continuate la cottura con un pizzico di bicarbonato, che permette di ammorbidire più facilmente la buccia esterna, in acqua mediamente calda. Questo perché, se il bollore è prolungato e troppo intenso, si rischia che i legumi si rompano.

Una ricetta: Polpette di ceci speziate con brunoise di verdure e salsa al pomodoro agrodolce

Ingredienti per 4

Per le polpette



250 g Ceci lessati



50 g Pane bianco



7 g Curry



10 g Prezzemolo



Cumino



Sale e pepe



Olio d’oliva extravergine

Per le verdure



100 g Sedano rapa



100 g Carote



100 g Daikon



100 g Patate

Per la salsa



300 g Passata di pomodoro



50 g Scalogno



50 g Zucchero



30 Aceto bianco



Sale e pepe



Olio d’oliva extravergine

Procedimento

Mettere tutti gli ingredienti in un mixer e frullare il tutto. Una volta ottenuto un composto lavorabile togliere dal mixer. Aggiustare di sapore, se necessario, e formare delle polpette grandi 3 cm di diametro circa e alte un cm. Posizionarle su una teglia da forno rivestita con carta da forno. Spennellarle con l olio e infornare a 200 gradi per 10 minuti. Si dovranno gratinare.

Per le verdure: Mondare e lavare le verdure. Tagliarle a cubetti fini e cuocerli in casseruola per pochissimi minuti con olio sale e pepe. Conservare.

Per la salsa: Tritare lo scalogno e farlo appassire in casseruola con olio, zucchero e sale. Quindi sfumare con l aceto. Una volta sfumato aggiungere la salsa e far cuocere per 20 minuti circa. Impiattare le polpette calde nel piatto accompagnandole con la salsa al pomodoro e le verdure calde. Terminare con un filo d’ olio e qualche erbetta aromatica.

La farina di legumi: qualche idea

Potete provare i legumi anche in farina, da utilizzare per insaporire l’impasto del pane o delle crespelle. Se mescolate la farina di legumi con l’amido di mais, potete preparare anche una pastella per friggere le verdure, la carne o il pesce.

