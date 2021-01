sarah-felberbaum-si-sposa-di-nuovo:-“ci-ho-preso-gusto”

Sarah Felberbaum, dichiara nuovamente il suo amore e convola a nozze per la seconda volta: “Attento che ci ho preso gusto” annuncia

Felberbaum Sarah e Daniele De Rossi

Sarah Felberbaum è un’attrice di origini anglo-americane, divenuta famosa molto giovane, grazie agli spot che realizzò per la Tim in collaborazione con Sergio Castellitto e Francesco Mandelli.

A seguito della conduzione di alcuni programmi tv quali “Top Of the Pops”, “Uno Mattina Estate” e “Sanremo Rock”, cambia rotta e decide di dedicarsi alla carriera da attrice.

Appare così in varie fiction tra cui “Caterina e le sue figlie“, e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“. Debutta anche al cinema in “Maschi contro femmine“, e “Femmine contro maschi “di Fausto Brizzi.

Sarah Felberbaum: vita privata

Nella vita privata a bella Felberbaum è felicemente sposata con l’ex capitano dell’AS Roma Daniele De Rossi. I due si mostrano giorno dopo giorno, sempre più innamorati e la loro storia ha conquistato i migliaia di fan che li seguono assiduamente sui social.

Spesso i due hanno omaggiato il loro pubblico con dichiarazioni d’amore , ma altrettanto frequentemente non servivano neanche le parole dolci per presentarsi. I due infatti sono talmente legati che basta scorrere le foto che li ritraggono per capire l’intesa che vige tra di loro.

Solo una frase “insieme negli anni” aveva riassunto tutto l’amore e la complicità che lega la coppia, era stata proprio Sarah a dedicarla al marito in occasione del suo compleanno qualche mese fa. Sarah , sposata dal 2016 con il campione, aveva postato infatti sul proprio profilo Instagram, il 24 luglio, un video collage che ripercorreva i loro momenti migliori.

Di sottofondo una musica significativa che aveva commosso web, ammaliato dalla tenerezza e dalla bellezza della coppia. Lontani da sempre dai riflettori, dal gossip, dai paparazzi e forse anche per questo sempre più vicini tra loro.

“Attento che ci ho preso gusto”

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi

Poche ora fa, in occasione del loro anniversario la nota attrice ha pubblicato una nuova foto. L’immagine ritrae i due, stretti l’uno accanto all’altro, eleganti e super sorridenti.

L’eleganza di De Rossi, in completo blu e camicia bianca, era accompagnato dalla bellezza della Felberbaum in vestito nero. In mano l’attrice tiene un bouquet di fiori bianco e questo perché i due si trovavano presso il comune di Roma per celebrare ed ufficializzare anche lì il loro amore.

“22/01/2016 Ho avuto la fortuna di sposarti due volte. Ti amo follemente.” commenta Sarah ironizzando. Ed aggiunge” Attento che ci ho preso gusto”.

Migliaia i commenti dei loro fan, che non hanno esitato un secondo a mostrare il loro affetto per l’inseparabile coppia.