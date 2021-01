Spread the love











Amadeus finalmente svela il nome della co-conduttrice scelta per questa edizione del festival di Sanremo 2021 E’ quasi tutto pronto per questa settantunesima edizione di Sanremo 2021. Amadeus continua a lavorare senza sosta insieme ai propri collaboratori per far si che tutto procede senza intoppi. Il problema del Covid 19 sta creando molte limitazioni, […]

L’articolo Sanremo 2021, Amadeus sceglie la co-conduttrice: E’ la moglie di un noto calciatore proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...