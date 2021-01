saluzzo:-secondo-bar-chiuso-in-tre-giorni-per-violazione-delle-misure-anti-covid

Spread the love

E’ successo nella giornata di ieri, mercoledì 20 gennaio, a Saluzzo, nel pieno centro cittadino, dove i carabinieri di Saluzzo, hanno notato all’intero del bar in via Silvio Pellico, alcuni clienti che consumavano all’interno del locale.

Come confermatoci dal Comandante della compagnia di Saluzzo, Giuseppe Beltempo,: “E’ stata accertata una violazione delle normative, poiché al nostro arrivo, erano presenti all’interno del locale alcune persone che stavano consumando cibi e bevande. La violazione accertata è l’ingresso, la permanenza e la consumazione di cibi e bevande all’interno del locale. Al momento infatti l’unica opzione legale è il servizio di asporto, che non contempla i comportamenti suddetti”.

Per il bar in questione è stata fatta una multa pari a 400 euro, e la chiusura in prima istanza di 5 giorni, che può però essere ratificata dalla prefettura, ed essere ampliata fino ad un massimo di 30 gg.

Ai clienti presenti all’interno del controllo, è stata invece fatta una multa pecuniaria pari a 280 euro. E’ il secondo bar saluzzese ad essere chiuso dalle forze dell’ordine in soli tre giorni.