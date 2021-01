PIANO PANDEMICO 2021-2023. LA SCARSITÀ DI RISORSE SANITARIE COME ASSIOMA E VACCINI EFFICACI

È uscita la nuova bozza del piano pandemico 2021-2023 aggiornata al 18 gennaio.

Non è presente alcun riferimento a protocolli di cura efficaci e tempestivi, come quelli sperimentati con successo sul campo e redatti dai medici in prima linea o da Ippocrateorg, che prevedono l’utilizzo dell’idrossiclorochina in presenza di determinati sintomi e sotto il controllo medico. Purtroppo si tratta di una mancanza che non ci stupisce: le cure contro il covid19 sono un vero tabù per gli organi sanitari ufficiali, come il comitato tecnico scientifico e il Ministero della salute, nonché per larga parte dell’informazione ufficiale.

Il contesto di scarsità di risorse sanitarie

Il piano pandemico affronta il problema della scarsità delle risorse del sistema sanitario nazionale, che incide negativamente in una pandemia, visto che, si legge nel testo, medici e operatori sanitari potrebbero essere costretti a prendere “decisioni cliniche eticamente impegnative”: in poche parole decidere quale paziente curare e quale no.

La versione dell’11 gennaio prevedeva che si sarebbero dovuti curare in via preferenziale “i pazienti con maggiori probabilità di trarre benefici”.

Questo punto è stato cambiato. La nuova e ultima versione prevede che il medico deve agire in scienza e coscienza “valutando caso per caso”. Gli interventi devono basarsi sulle “evidenze scientifiche ed essere proporzionati alle condizioni cliniche”.

Chi sono i responsabili del “contesto di scarsità di risorse sanitarie”?

Ciò che stupisce maggiormente è che il piano pandemico parla di contesto di scarsità delle risorse sanitarie, come se questo fosse la cosa più normale del mondo. Il disastro sanitario e le carenze delle strutture ospedaliere, frutto di anni di tagli imposti da politiche neoliberiste di austerità, sono ormai date per scontate.

Certo, ovviamente, non spetta al piano pandemico affrontare annosi problemi economici, eppure, per uscir fuori dal contesto di scarsità delle risorse, basterebbe una banca centrale italiana che svolga la funzione per cui è stata creata: stampare moneta per incrementare le terapie intensive, i posti letti e il numero di medici e operatori sanitari.

Vaccini efficaci? Secondo il BMJ, mica tanto!

Il piano affronta poi il capitolo dei vaccini, definiti testualmente come le “misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo”.

Viene dunque completamente ignorato lo studio del professor Peter Doshi, editorialista di punta del British Medical Journal che parla di un’efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna tra il 19% e il 29%.

Per non parlare poi del riferimento al rapporto tra rischi e benefici del vaccino!

Vorremmo sapere su quali basi lo affermano i redattori del piano, visto che gli stessi scienziati reclamano più dati grezzi per pronunciarsi sulla sicurezza dei vaccini e che le stesse case farmaceutiche, come Moderna, hanno detto che i dati saranno pubblici solo alla fine del 2022, cioè quando sarà terminata la fase di controllo.

Claudio Messora