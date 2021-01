È morta l’attrice Mira Furlan al termine di una lunga malattia. Aveva raggiunto la notorietà grazie a Kusturica e alle serie televisiva Lost.

Twitter

Si spenta al termine di una lunga malattia Mira Furlan, attrice di origine croata divenuta molto famosa negli ultimi anni per aver recitato in Lost, forse la serie televisiva più importante degli ultimi vent’anni. La notizia è arrivata direttamente dai suoi familiari tramite il suo profilo Twitter. Furlan era nata a Zagabria nel 1955. Si era laureata all’accademia di belle arti e subito dopo, nel 1978, e in seguito era entrata nella compagnia del teatro nazionale di Zagabria, dove iniziò a raccogliere i primi plausi e riconoscimenti. Nel 1982 ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema.

Leggi anche: Donna italiana trovata morta a San Francisco: sospetti sull’ex fidanzato

Morta Mila Furlan, la consacrazione negli Usa arrivò con il ruolo di Rousseau in Lost

Getty Images

Il vero punto di svolta della sua carriera fu l’incontro con il regista Emir Kusturica che la scelse come protagonista nel film “Papà è in viaggio per affari” che vinse nel 1985 la Palma d’oro al Festival di Cannes. A inizio degli anni novanta fu costretta a lasciare la Jugoslavia insieme al marito a causa della guerra civile che stava insaguinando il paese.

Leggi anche: Joel Robert, morta a 77 anni la leggenda del motocross

Un altro momento decisivo della sua carriera, che l’ha consacrata definitivamente negli Stati Uniti, è stata la sua partecipazione a Lost, in cui fino al 2010 ha vestito i panni della dottoressa Danielle Rousseau. In Italia viene anche ricordata per aver presto parte nel 2021 alle riprese del film “Venuto al mondo” diretto da Sergio Castellitto.