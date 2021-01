“mi-vedrei-in-coppia-con…”,-albano-svela-il-retroscena

Albano esce allo scoperto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ rivela quella che sarebbe una sua potenziale spalle a Sanremo.

Albano e la rivelazione su Sanremo (GettyImages)

Albano è una delle icone della musica italiana. Una carriera passata ad intrattenere il suo pubblico con canzoni che sono entrate nella storia del nostro paese. Il duo formato con Romina Power, poi, ha fatto sognare milioni di persone sia per la produzione discografica venuta fuori, ma anche per il sentimento che ha legato i due.

In tanti, ancora oggi, sperano che Albano e Romina possano tornare a fare coppia insieme, incantando il pubblico come fatto fino a diversi anni fa. La storia con Loredana Lecciso, però, ha di fatto tenuto lontani i due per diverso tempo. Negli ultimi tempo Carrisi e la Power sono tornati a farsi vedere insieme.

Il duo funziona ancora, esattamente come tanti anni fa, e per questo le emittenti li cercano e li vogliono insieme, un modo per intrattenere il pubblico e provare a regalare momenti di spensieratezza ed un tuffo nel passato. Albano, però, non ha solo Romina o la Lecciso tra le donne della sua vita.

Il cantante, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ ha raccontato di una terza donna, una figura con la quale gli piacerebbe lavorare soprattutto per una particolare avventura. Un retroscena, questo, che ha scatenato anche le reazioni dei fans sui social.

Albano, il festival di Sanremo con una donna

Cosi, ha risposto sul Festival di Sanremo e quella che sarebbe una potenziale esperienza come conduttore dell’evento. Un’eventualità che è già stata paventata nel corso del tempo, ma che evidentemente non ha mai trovato concretezza nei fatti.

“Si, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco…”, rivela Albano che poi svela il nome di quella che sarebbe la spalle giusta per lui: cosi spunta Mina, che viene nominata dal cantante pugliese.

“Sono sicuro, faremmo un botto pazzesco!”, si è espresso cosi al settimanale ‘Oggi’. Molti sono rimasti stupiti dal fatto che Albano non abbia menzionato Romina Power, con la quale da qualche tempo è tornato a calcare il palcoscenico. C’è, però, una spiegazione a quello che alcuni hanno definito come “tradimento”.

“Sarebbe bello ma non può funzionare. Romina non ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere”, ha spiegato Carrisi, motivando cosi la scelta di puntare su Mina come potenziale co-conduttrice al suo fianco sul palco dell’Ariston.