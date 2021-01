l’ungheria-brucia-i-tempi-sul-vaccino-sputnik-e-precede-la-ue

BERLINO – L´Ungheria di Vitktor Orbán ha bruciato sul tempo il resto dell´Unione europea nel passaggio all´uso di ogni tipo di vaccino disponibile contro il Covid 19. Senza attendere l´approvazione dei sieri da parte dell´autorità europea Ema, prevista peraltro come imminente, Budapest si è decisa con scelta nazionale sovrana ad acquistare in massa dosi del vaccino russo Sputnik e di quello di Astra Zeneca. Il 16 aveva già ordinato anche contingenti del Sinovac cinese.

Le dichiarazioni di Merkel

Come annunciato dal ministro degli Esteri Péter Szijjártó, fedelissimo del premier Viktor Orbán, Budapest ha ricevuto dalla Russia la proposta di contratto per acquistare in massa il vaccino Sputnik. Sullo Sputnik ha del resto rilasciato dichiarazioni di apertura – previa approvazione dell’Ema – anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, e l´emergenza spinge la Ue intera alla corsa a procurarsi la massima quantità di vaccini possibile a fronte dei problemi con Pfizer.

Contemporaneamente, nella consueta intervista alla radio pubblica concessa oggi come ogni venerdí mattina, Orbán ha annunciato il suo ordine di costruire in corsa una fabbrica di vaccini in Ungheria, che dispone di scienziati e capacità di tecnologia sanitaria per farlo.

Le accuse di lentezza

Il contenuto politico delle decisioni sullo Sputnik e gli altri vaccini è stato dichiarato esplicitamente dalle autorità elette. Szijjártó e il portavoce e “spin doctor” di Orbán, Zoltán Kovács, hanno dichiarato che il governo, come è suo mandato e dovere, vuole salvare vite in corsa in Ungheria dove la pandemia causa almeno cento morti al giorno, e che l´Unione europea ha fallito nella sfida della lotta al coronavirus, rivelandosi troppo lenta nelle sue scelte e quindi inefficace. Secondo il ministro degli Esteri, citato da fonti ufficiali e agenzie di stampa internazionali, la gravità della sfida è “responsabilità della Commissione europea” perchè “i vaccini autorizzati e quindi acquistabili con i fondi Ue vengono consegnati con troppa lentezza, e la campagna di vaccinazione procede a rilento mentre Regno Unito, Usa e Israele operando autonomamente vaccinano a velocità della luce i loro cittadini e salvano vite in corsa”. Il capo della diplomazia di Orbán ha sottolineato che “vaccini russi sono usati da molto tempo in Ungheria”. Cioè dai tempi della dittatura comunista e dell´Impero sovietico.

Le autorità sanitarie ungheresi, superando perplessità iniziali come sta accadendo in tutta la Ue, hanno approvato lo Sputnik e il siero di AstraZeneca. E’ stato raggiunto un accordo per l’acquisto di grandi quantità di Sputnik sulla proposta di contratto inviata al governo ungherese dal ministro della Sanità della Federazione russa, Mikhail Murashko, il quale è anche copresidente della Commissione mista russo-ungherese per la cooperazione economica. Un dettaglio politico non indifferente. Irritando la Ue, la Nato e la nuova amministrazione Usa, Orbán ha sviluppato un rapporto speciale con la Russia di Putin. E´contrario alle sanzioni occidentali successive all´intervento militare in Ucraina e all´annessione della Crimea, e ha acquistato a costi sottoposti a segreto di Stato nuovi reattori nucleari russi per la centrale atomica di Páks, preferendoli a prodotti europei, canadesi o sudcoreani ritenuti da molti esperti piú sicuri e affidabili e anche meno costosi. La lotta al coronavirus però è un fronte particolare. E precedendo il resto della Ue nell´accelerazione al sí a Sputnik e altri vaccini, Orbán mostra ancora una volta spregiudicata abilità politica.

Fine testo