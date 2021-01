La vita in diretta, Matano fuori di sé con un ospite “non le consento …” e interrompe l’intervista

Spread the love











Alberto Matano al timone de “Vita in diretta” ci ha abituato ai suoi modi sempre garbati e mai sopra le righe, però , nello stesso tempo, ha dimostrato, in più occasioni, che ha un atteggiamento rigoroso, fermo e deciso quando si tratta di rispettare e far rispettare le regole e così ieri, durante al puntata del 21 gennaio, è accaduto un qualcosa che l’ha costretto addirittura ad interrompere l’intervista.

Alberto Matano blocca l’intervista e chiude un collegamento

Ieri Alberto Matano, durante la puntata di “Vita in diretta” come è solito fare ha dato la parola in collegamento ai ristoratori, categoria che sta soffrendo, più di tutti, le restrizioni da covid.

Mentre il giornalista inviato di Vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso lo intervistava e l’ospite, il proprietario di un bar a Triste che ha aderito alla campagna #IoApro parlava, ad un certo punto Matano si è accorto che il ristoratore non indossava la mascherina.

L’uomo, che ha già preso 3 multe in 24 ore proprio per avere tenuto il bar aperto, parlava con l’inviato di Vita in diretta non preoccupandosi di non tutelare il suo interlocutore.

Ad un certo punto Alberto Matano, molto nervoso e con un tono fermo ha detto: “Mi sono accorto solo ora che non indossa la mascherina. Mi scuso con il pubblico, è stata una mia mancanza, ma di solito intervistiamo soltanto persone che la indossano”.

La reazione del ristoratore

A quel punto il ristoratore ha risposto a tono a Matano e gli ha detto: “Quindi mi fate una censura di stato perché non ho la mascherina”.

E Matano di rimando: “Non glielo consento … Scelta sua? Noi però seguiamo protocolli precisi, quindi mi dispiace perché me ne sono accorto solo ora però io non posso… questa situazione non va bene”.

E il ristoratore: “Mi censura? Censura di Stato?”

E Matano: “No, è una questione di sicurezza per lei e per il nostro inviato. Noi siamo vicini ai ristoratori, siamo qui a documentare il fatto che avete enormi problemi in questo momento, però non le consento di fare polemiche”.

E poi Matano ha interrotto il collegamento, ha chiesto nuovamente scusa al pubblico spiegando di non aver assolutamente fatto caso alla circostanza che non indossasse la mascherina e che in Rai ci tengono a rispettare e a far rispettare le norme di sicurezza.

