la-vita-di-sarah-jessica-parker-attraverso-le-sue-case

Se Carrie scrivesse nella sua rubrica quello che è successo in questi giorni, direbbe sicuramente qualcosa del genere: «La tempesta di neve Filomena ha lasciato milioni di fiocchi di neve sui marciapiedi, mentre negli interni, molte persone erano sole e completamente congelate. Le relazioni sono più catastrofiche dei fenomeni atmosferici?».

Questa frase non è mai stata detta dalla protagonista di Sex and the City, ma potrebbe esserlo se fosse una collaboratrice di AD. La serie è infatti sulla bocca di tutti per il suo imminente ritorno, come ha annunciato Sarah Jessica Parker sul suo account di Instagram. L’attrice e designer (che è anche cantante, modella e maitre parfumeur) sta attualmente vivendo uno degli anni più difficili della sua vita, perché oltre a preparare il ritorno più atteso, è nel bel mezzo di un affare immobiliare e si sta trasferendo nelle sue nuove case.

Sì, al plurale, perché lei e suo marito hanno comprato due edifici nel West Village della Grande Mela per 34 milioni di dollari (dieci in meno del loro prezzo di partenza, che abilità) per trasformarli in una grande villa. Carrie/Sarah, non delude mai. Ebbene, Carrie ha scoperto nella serie che l’ha consacrata, di aver speso l’equivalente di un condominio di Manhattan in un acconto per le scarpe, che è molto poco in termini di risparmio. Ha questo problema nella vita reale?

Prima di arrivare a questo palazzo e giardino di 6mila metri quadri ed essere considerato la quintessenza del newyorchese, bisogna ricordare che SJP non è di NY, ma dell’Ohio. Qui, molti lettori che indossano i tacchi avranno avuto uno shock. Sì, e in una famiglia molto numerosa della classe operaia, ci sono otto fratelli e sorelle che si sono trasferiti a Cincinnati e nel New Jersey e che hanno sempre sostenuto le sue capacità di ballerina e cantante. Si spostò molto, finché nel 1978 ottenne il suo primo ruolo a Broadway nel ruolo di Annie. Aveva 12 anni. E da lì un non-stop, a chiacchierare con Bette Midler, con Diane Keaton, fino ad essere musa di Tim Burton, sì, con cui ha girato Mars Attack! e Ed Wood, con David Mamet… e così via.

Sarah Jessica Parker & Robert Downey Jr. shot by People magazine in their apartment, 1985. The couple, born just a little over a week apart, were both turning 20 at the time. pic.twitter.com/sa3tVm6ghP — Enrico Magrelli (@enricomagrelli) March 23, 2018

A 19 anni, essendo ancora una “quasi minorenne” (in America è a 21 che ti lasciano bere una birra al bar, anche se puoi guidare a 16 anni) si è trasferita con il suo primo ragazzo nel suo primo appartamento. Chi era? Ebbene, Robert Downey Jr. (che ha passato diversi anni a combattere con le sue dipendenze) e dall’84 al ’91 sono diventati una delle coppie più cool del settore, vivendo in una casa di Hollywood dove Chaplin stesso aveva vissuto in precedenza.

«Mi piace avere i miei soldi dove posso vederli, appesi nell’armadio», dice Carrie Bradshaw, ma Sarah? Bene, i 150 milioni di dollari di fortuna personale si stima siano sparsi molto bene nel settore immobiliare. L’ultima sua casa è stata venduta per 15 milioni di dollari, anche se le è costata solo tre nel 2000. Un’aquila che compra? Potrebbe essere. Anche se sono state fatte numerose modifiche a questa casa costruita nel 1905 e situata in Charles Street, va detto che il business è stato efficace. Un edificio con una facciata con mattoni a vista e tre piani, più un seminterrato e una soffitta, con pavimenti, camini e modanature originali e così tanto spazio che anche uno dei salotti ha un tavolo da ping pong come mostra l’edizione americana della rivista Vogue.

Prima di trasferirsi nella sua nuova villa (sì, i due edifici insieme) ristrutturata da Morris Adjami sappiamo che è andata a prendere un po’ d’aria nella sua casa negli Hamptons, una villa con piscina fronte mare dove si rilassa la donna che ha dato voce a un pensiero molto iconico. «Finché non ti sei stabilizzato emotivamente, non entrare in nessun negozio», cosa che Carrie ha detto, non Sarah, ok.

Pur conoscendo la metratura e l’indirizzo della sua nuova residenza, 273-275 West 11th Street, non sappiamo ancora come sarà l’interno. Conosciamo il suo fascino per l’artigianato, lo stile vintage e trasandato, le candele e i libri. E qualcosa di molto prezioso, che ha un amico arredatore d’interni che la ama, Eric Hughes, un ex dirigente di Hollywood, e partner di Nathan Turner, un altro decoratore delle case delle star. Siamo sicuri che sarà affascinante come il suo appartamento della serie tv. Quella in cui si versavano parecchi Cosmopolitan. Questo è un buon momento per berne uno, che ne dite?

