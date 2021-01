LA LOMBARDIA DICE NO AL PATENTINO DI IMMUNITÀ PER I VACCINATI

Il Consiglio regionale della Lombardia ha detto no al patentino di immunità. A larga maggioranza (16 voti favorevoli, 41 contrari e 7 astenuti), l’Aula ha bocciato la mozione presentata dalla consigliera dei Lombardi Civici Europeisti Elisabetta Strada che chiedeva di impegnare la giunta regionale ad introdurre una certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid consentendo, solo ai vaccinati, di partecipare ad eventi pubblici come concerti, partite di calcio o anche di poter liberamente prendere i mezzi pubblici o ancora frequentare cinema e palestre

“L’obiettivo era quello di contribuire a limitare l’epidemia e incentivare il più possibile le persone a vaccinarsi – ha spiegato dopo il voto Elisabetta Strada – Avevo ottenuto personalmente il parere positivo dell’assessore Moratti, ma invece in Aula il sottosegretario Fabrizio Turba ha sbugiardato il suo assessore. La nuova giunta si presenta nel peggiore dei modi”.

“Non possiamo porre nei ghetti chi non vuole vaccinarsi”

In Aula tutto il centrodestra ha votato compatto contro la mozione, determinante il ruolo giocato dalla Lega fortemente contraria all’idea di un patentino di immunità per i vaccinati anti Covid.



“L’idea di questo patentino ricorderebbe un marchio da dare alle persone, cosa che noi non vogliamo assolutamente fare. Ricordo che vaccinarsi è su base volontaria e quindi noi non possiamo porre nei ghetti chi non vuole farlo”, ha detto il consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni.