i-100-anni-del-partito-comunista-italiano.-che-cosa-rimane-di-quell’esperienza?

Chissà se quel 21 gennaio 1921 i convenuti al teatro Goldoni di Livorno avrebbero mai immaginato che il partito che stavano fondando sarebbe diventato la forza politica comunista più grande del mondo occidentale.

Benché la storia del PCI si sia interrotta dopo settant’anni dalla fondazione, quando al congresso di Rimini del 31 gennaio 1991 la mozione di Achille Occhetto e Massimo D’Alema ha dato il via alla creazione di quello che diventerà il Partito democratico della sinistra, oggi il PCI festeggerebbe i suoi 100 anni.

Dei primi anni, quando il partito si chiamava Partito comunista d’Italia, si ricordano le figure di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. I due daranno un’identità al comunismo italiano. Il primo sul fronte filosofico e culturale, il secondo, soprannominato “il migliore”, fu l’artefice della partecipazione dei comunisti alla stesura della Costituzione italiana e ai primi governi del dopoguerra.

Le scelte di Togliatti, che prospettava una “via italiana al socialismo”, non tardarono a provocare opposizioni all’interno del partito. La più rumorosa fu quella di Pietro Secchia, esponente della linea dura, quella che si opponeva a qualunque compromesso con la Democrazia cristiana e considerava la lotta armata una necessità per l’istaurazione del comunismo in Italia.

La linea istituzionale e quella rivoluzionaria continuarono a coesistere nel partito fino al ’68 e per tutti gli anni Settanta, quando il terrorismo di destra e di sinistra insanguinò l’Italia e il Partito comunista si trovò non di rado sotto i riflettori, accusato di avallare, seppur in maniera non esplicita, le azioni dei terroristi, in particolare delle Brigate rosse.

Nel frattempo, dal 1972, si inaugura l’era di Enrico Berlinguer, probabilmente il segretario più amato dai militanti comunisti. Il nuovo segretario si contraddistingue da subito per le sue scelte provocatorie. Da un lato il compromesso storico, ovvero un’alleanza politica con la DC di Aldo Moro che avrebbe dovuto portare i comunisti al governo, cosa che di fatto non avvenne, anche a causa della morte di Aldo Moro, allora presidente del partito, ufficialmente ucciso dalle Brigate rosse, ma su cui ancora oggi si addensano numerosi dubbi.

Dall’altro l’eurocomunismo, un avvicinamento tra i partiti comunisti occidentali per la creazione di un’alternativa socialista all’influenza sovietica. La cosa non fece piacere alla nomenklatura sovietica che vedeva in questa mossa un tentativo inaccettabile di allontanamento dall’ortodossia marxista-leninista.

I progetti di rinnovamento politico e morale di Berlinguer si arrestano con la sua improvvisa scomparsa nel 1984, un evento molto sentito che si tradurrà nel famoso sorpasso alla Democrazia cristiana durante elezioni europee del 1984, quando il partito comunista ottenne il 33,3%, quasi 12 milioni di voti.

Alla fine degli anni Ottanta, con il crollo dell’Unione sovietica, si impone un serrato dibattito all’interno del partito. Continuare con il comunismo, oppure aprirsi ad altre suggestioni? La seconda ipotesi prende il sopravvento non senza tribolazioni interne. Dal congresso del 1991 infatti il partito si spacca ed emergono il Partito democratico della sinistra e Rifondazione comunista.

La fine del comunismo fu per molti militanti il crollo di un mito, la fine di un’epoca. Che cosa rimane oggi di quell’esperienza?

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €79.837 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora