gianluigi-nuzzi-scopre-cosa-ha-fatto-selvaggia-lucarelli-e-la-massacra:-“le-sue-sono-proposte-indegne-…”

Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli non perdono mai occasione per esternarsi la propria antipatia reciproca e lo scambio di battute ha molto spesso dei toni decisamente accesi.

Qualche mese fa Gianluigi Nuzzi aveva postato una foto di Antonio Ciontoli riportando una sua frase: “Marco era bello come il sole e buono come il pane”. La Lucarelli aveva immediatamente controbattuto: “Conduttore di programmi di cronaca (e giornalista) che non posta articoli o argomenti, ma solo la foto del mostro per raccogliere inevitabilmente 2000 commenti con minacce di morte, insulti sessisti alle donne della famiglia, accuse di aggressioni sessuali alla vittima. Osceno”.

La lite tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli sul vaccino anticovid

Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli si sono scambiati tantissime battute battute al vetriolo, tra queste per l’argomento vaccino anticovid.

Infatti Gianlugi Nuzzi, un po’ di tempo fa ha scritto un post sui vaccini che diceva così: “Oltre 30 anni di ricerche e nessun vaccino per l’Hiv. In meno di un anno è pronto il vaccino per il Covid. A voi non sembra strano?”.

In quella occasione la Lucarelli controbattè così: “Si tratta di confronto fuorviante e stupido’, osserva Jean-Daniel Lelièvre, capo di immunologia clinica dell’ospedale Henri Mondor. ‘Con la Sars c’è risposta immunitaria e con il vaccino quindi riproduciamo ciò che viene fatto in natura. L’Hiv distrugge il sistema immunitario’”.

E Nuzzi, di rimando: “Qualcuno sta cercando di tirarmi dentro una polemica ma non ci casco”.

La nuova lite tra Nuzzi e Lucarelli

In queste ore Gianluigi Nuzzi ha attaccato, molto duramente Selvaggia Lucarelli perché ha scoperto che la giornalista ha invitato nella sua trasmissione che va in onda su Discovery, L’Ultima difesa, in un confronto Antonio Ciontoli, che è stato condannato a 14 anni per l’assassinio di Marco Vannini e la madre di quest’ultimo, Marina. Al rifiuto della signora Marina di avere un confronto con l’assassino del figlio, pare che la Lucarelli le abbia negato il diritto di replica che la signora aveva chiesto.

E allora è intervenuto Gianluigi Nuzzi che ha scritto questo post: “Mi sembra chiaro che la crudeltà della famiglia Ciontoli, evidenziata nelle motivazioni della sentenza del processo d’appello bis, si sposi alla perfezione con queste proposte indegne“.

E poi, rivolta alla Lucarelli: “E’ diventata giornalista pubblicista a 44 anni e fa la giudice in un programma di ballo”.

