Fabrizio Corona ha annunciato le nozze con l’imprenditrice Lia del Grosso solo qualche settima fa e ora ma pubblica sui social una foto mentre bacia la ex fidanzata Asia Argento. Come stanno veramente le cose? Ennesimo colpo di scena nella vita di Fabrizio Corona. Se gli arresti domiciliari hanno momentaneamente fermato i suoi spostamenti e rallentato la sua carriera non […]

L’articolo Fabrizio Corona bacia Asia Argento. Ritorno di fiamma in vista? proviene da Leggilo.org.

