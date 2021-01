esce-per-andare-a-scuola-e-sparisce-nel-nulla:-a-torino-si-cerca-il-17enne-matteo

Stanno proseguendo le ricerche del giovane Matteo Petean, 17enne residente a Torino ma di origini argentine che nella mattinata di martedì 19 gennaio è sparito.

Matteo è uscito dalla propria abitazione per recarsi a scuola, dove non è mai arrivato ed ogni tentativo di entrare in contatto con lui è risultata vana.

Il ragazzo è alto 1.80 ed al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, giacca azzurra scarpe nere ed uno zaino.

Chiunque avesse notizie di Matteo non esitino a contattare le forze dell’ordine o il padre al numero 347-5514006.