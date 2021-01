Elon Musk sull’RNA: “È come un programma del computer”

Spread the love

Come dimenticare le forti parole del presidente brasiliano, Bolsonaro, quando attaccò la mancanza di responsabilità per le reazioni avverse, prevista nel contratto del vaccino Pfizer!

“E se il vaccino ti trasforma in un caimano? Il problema è tuo” aveva dichiarato. Sì magari si è trattata di un’affermazione eccessiva eppure Bolsonaro non è l’unico ad aver ‘posto l’accento’ sugli effetti dell’RNA.

Elon Musk, oggi l’uomo più ricco del mondo, è spesso ospite negli studi tv e nelle prime pagine dei giornali. Nelle interviste Musk non perde mai l’occasione di dire la sua su temi attuali. Vi ricorderete le dichiarazioni sull’emergenza Covid, in particolare sul vaccino: “Né io né la mia famiglia ci sottoporremo al vaccino contro il Coronavirus quando verrà distribuito. Non sono e non siamo a rischio”.

Adesso Elon Musk si esprime anche sull’RNA. Qualche mese fa il fondatore di Tesla, durante un evento, ha cominciato a parlare delle svolte tecnologiche che abbiamo davanti, in campo medico: ” Ci saranno tante svolte sul fronte della medicina. In particolare riguardo all’RNA sintetico. Fondamentalmente puoi fare qualsiasi cosa con l’RNA/DNA sintetico è come un programma del computer”.

Sono chiare le parole di Musk. Il fondatore di Tesla ha una visione del DNA come un software!

Subito dopo afferma anche che, con sforzo non troppo eccessivo, sempre con l’RNA si possa fermare l’invecchiamento o renderlo reversibile: “Puoi in sostanza fare qualsiasi cosa avendo la giusta sequenza di DNA. Se vuoi puoi trasformare qualcuno in una farfalla avendo la giusta sequenza di DNA…i bruchi lo fanno”.

