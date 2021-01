Covid-19, il bollettino medico di venerdì 22 gennaio. Nonostante il numeri di vittime che continua ad essere alto, si registrano buone notizie in Italia. Ecco i dati aggiornati.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico della Protezione Civile. Numeri fondamentalmente stabili ma si registrano buone notizie in confronto a ieri. Calano, infatti, sia i nuovi positivi che i deceduti rispetto al precedente aggiornamento. Nel frattempo boom di guariti – ben 27.676 e soprattutto un’altra ondata di vaccinazioni malgrado le polemiche per le dosi già esaurite in molti posti d’Italia.

Covid-19, bollettino medico 22 gennaio 2021

13.633 contagiati

472 morti

27.676 guariti

1.308.262 vaccinati

I nuovi positivi sono 13.633: meno rispetto ai 14.078 registrati ieri. Come detto poi ci sono indicazioni positive anche sul numero dei deceduti: 472, purtroppo ancora tanti ma comunque di meno rispetto ai 521 dell’ultimo aggiornamento.