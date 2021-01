casette-dell’acqua,-installazione-di-30-punti-di-distribuzione-in-tutti-i-quartieri.

di Guido Baroni

Saranno installate in questi giorni nuove casette dell’acqua in tutti i quartieri, in alcune sono già state installate in altre si sta lavorando per installarle.

Il tutto viene pronto entro pochi mesi, già ne sono state messe ventidue, su un totale di 30, in piazza Prealpi, via Quarenghi, via Civitavecchia e via Guarneri sono già presenti.

Il progetto è gestito dal Comune di Milano insieme alla Metropolitana Milanese.

I punti di distribuzione dell’acqua sono a norma sia dal punto di vista ambientale sia da quello igienico-sanitario, in connessione diretta con lo scarico in modo da evitare problematiche nel periodo invernale, e sono usufruibili anche da persone diversamente abili ed avranno a corredo un impianto di videosorveglianza per prevenire atti vandalici.

Alcune collocazioni sono già state stabilite: Giardini Guastalla, Parco Villa Finzi, Giardini Franca Rame, via Venini, piazza Durante, via Civitavecchia (già installata), via Saccardo, piazzale Ovidio, via Monte Peralba, piazzale Cuoco (Parco Alessandrini), via Tabacchi, Parco Giussani (via Montevideo), piazza Santa Rita, giardini di piazza Napoli, via Berna (Parco Moraviia), piazzale Bande Nere, piazza Piemonte, piazza Esquilino, piazza Gramsci, piazza Prealpi (già installata), via Quarenghi piazza Fortunato, piazza Gasparri, viale Suzzani 275.

Altre collocazioni da definire riguardano i quartieri di Trenno e Quinto Romano.

A breve faremo un intervista all’Assessorato a Lavori Pubblici Marco Granelli per avere più precise informazioni.