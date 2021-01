campania,-scuole-superiori-in-classe-entro-l’1-febbraio:-la-decisione-del-tar

Scuole Superiori in classe entro e non oltre il primo febbraio. E’ quanto deciso dalla quinta sezione del Tar della Campania, accogliendo il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, a pochi giorni da un’altra sentenza che ha stabilito il ritorno in classe dell’intera scuola Primaria il 21 gennaio scorso.

La percentuale degli studenti che rientreranno in presenza – precisa il Tribunale amministrativo regionale – sarà comunque in capo alla Regione Campania, comunque compresa tra il 50 e il 75 percento, come previsto dal Dpcm del 16 gennaio. Il presidente della quinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, stesso giudice che aveva già annullato l’ordinanza su scuole primarie e medie, imponendo un rientro ad horas per gli studenti di quarte e quinte elementari e il 25 gennaio per le scuole medie, ha sottolineato come bisogni tenere “dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa”.

Il 1° febbraio 2021 è dunque la “deadline per il rientro in presenza della percentuale minima-massima degli studenti delle scuole secondarie superiori”. Entro quella data quindi la Regione Campania dovrà predisporre “le misure attuative e proattive individuate dal Dpcm” per “l’effettiva e sostenibile fruibilità dei servizi scolastici in presenza”, vale a dire la definizione delle percentuali minime e massime di studenti frequentanti in presenza gli istituti di istruzione secondaria superiore e le misure di sostegno al trasporto pubblico per consentire la mobilità scolastica in presenza.

Nelle prossime ore è attesa una nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca per definire il rientro in presenza delle scuole medie, a partire dalla prossima settimana, e superiori.

