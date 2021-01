Brexit, che “pacco”. Tra costi inaspettati, tasse e dichiarazioni doganali spedire e ricevere qualcosa può riservare spiacevoli sorprese

LONDRA – Per un numero crescente di persone la Brexit è sempre più un pacco, nel senso degli inaspettati costi, disservizi e tasse che dal 1° gennaio 2021 i cittadini europei e britannici ora subiscono a sorpresa quando acquistano merce dall’Ue al Regno Unito (o viceversa) o quando spediscono un pacco con destinazione uno dei due blocchi. Come ha detto un doganiere olandese a un viaggiatore britannico che qualche giorno fa voleva portarsi nei Paesi Bassi un po’ di panini al prosciutto: “È la Brexit, signore”. Ora sempre più persone stanno scoprendo sulla loro pelle le conseguenze concrete dell’uscita del Regno Unito dall’Ue avveratasi la notte dello scorso Capodanno: perché un accordo di libero scambio, seppur a zero dazi e tariffe come quello raggiunto in extremis l’anno scorso tra Boris Johnson e l’Ue, non ha gli stessi vantaggi del mercato unico europeo dove tutto circolava molto più liberamente, per i cittadini ma anche per le imprese.

Sul fronte del commercio, da giorni si susseguono notizie di decine e decine tonnellate complessive di carni e pesci lasciati a marcire nei container alla frontiera dei Paesi Bassi o della Francia perché le dichiarazioni doganali (altra differenza tra accordo di libero scambio e mercato unico) erano incomplete o compilate erroneamente e non sono state accettate dai doganieri europei. Tanto che già si contano milioni di danni per le piccole e medie imprese, i consumatori europei sembrano più restii ad acquistare da oltremanica e già ci sono state proteste dei pescatori scozzesi davanti Downing Street. Ma l’impatto è evidente oramai anche nelle cose più semplici, come per esempio spedire un pacco.

Il 7 gennaio scorso a Noelle O’Connor, che vive a Dublino ed è presidente dell’associazione European Movement Ireland, arriva il pacco con i prodotti Microsoft che attendeva dal dicembre 2020, prima della Brexit. Ma il corriere espresso le chiede altri 94 euro supplementari perché, essendo la spedizione effettuata dopo il 1° gennaio 2021 (il giorno dell’uscita di Londra dall’Ue) si sarebbero applicate le norme, le tasse e le dichiarazioni doganali del nuovo regime post Brexit: in questo caso l’imposizione dell’Iva per un pacco dal Regno Unito all’Irlanda (parte dell’Unione europea) oltre ai balzelli doganali.

Il caso di Noelle O’Connor è solo uno dei tanti. Sui social abbondano testimonianze simili. Michel Dowling di Dublino ha dovuto pagare 66 euro in più alla consegna di un pacco, Eimear McCormack per dei componenti auto sempre dal Regno Unito ha dovuto sganciare oltre 140 euro in più tra supplementi di spedizione, tasse doganali e Iva, la signora Nancy 18 euro per il ricambio (arrivato dal Regno Unito) di una stufetta, tra l’altro ancora in garanzia. Ma i disguidi si verificano in entrambe le direzioni di spedizione. L’inglese Amanda Mouse di Waterhead, per un pacco spedito in Italia con beni da 186 sterline (oltre 200 euro), si è vista recapitare un conto di 79 euro in tasse. O per esempio la giornalista italiana del Financial Times, Silvia Sciorilli Borrelli, ha dovuto pagare 24 euro ulteriori di tasse doganali per un pacco da Londra contenente la patente e un maglione della sua bambina. Oggi la Bbc racconta la storia di Ellie Huddleston, 26 anni di Londra, alla quale il corriere ha chiesto il pagamento di ulteriori 82 sterline su un cappotto da 200 ordinato dalla Francia. Lei ha rimandato tutto indietro: “Non comprerò mai più nulla dall’Europa”. Lo stesso purtroppo dicono molti europei per le merci dall’Inghilterra.

Il problema, come spiega la Bbc, è che ora tutti i beni sopra un certo valore vengono sottoposti a dichiarazioni doganali e continui balzelli tra Ue e Uk, a differenza di quanto avveniva nel mercato unico, oltre al possibile pagamento dell’Iva nel Paese di arrivo. Questo, di qui le brutte sorprese dei consumatori alla consegna, è un aggravio sulle spalle di chi acquista, non di chi vende. Per esempio, chiunque riceva in Uk un regalo dall’Ue con un valore superiore alle 39 sterline paga l’Iva di importazione, molto spesso al 20%. Per quanto riguarda invece i beni con un valore superiore a 135 sterline (circa 150 euro) le tasse doganali variano dallo 0 al 25% del prodotto che si acquista, a spese dell’acquirente, qualora non fossero stati evasi dal venditore. Ed è il corriere espresso che recupera questi crediti per conto del governo. Mentre per esempio le Poste britanniche Royal Mail ora presentano una tassa preventiva di 10 euro circa per coprire le imposte doganali in Ue. Insomma, anche questa “è la Brexit, signore”.