armie-hammer,-spunta-la-testimonianza-choc-di-una-ex-fidanzata

Qualche giorno fa la notizia del presunto cannibalismo di Armie Hammer, il celebre protagonista del film Chiamami col tuo nome, aveva fatto scalpore. Oggi a parlare, avallando le accuse mosse contro l’attore, sarebbe una sua ex fidanzata.

Parliamo, stando a quanto si legge su Biccy, di Paige Lorenze che in un’intervista rilasciata a Star Magazine avrebbe fornito una testimonianza choc sulle presunte attitudini di Armie Hammer. La Lorenze avrebbe raccontato che l’attore le avrebbe proposto di farsi togliere due costole e poi grigliarle. L’ex fidanzata di Armie Hammer avrebbe raccontato che l’attore l’avrebbe manipolata per spingerla in un “mondo oscuro” e lei, poiché lui le piaceva moltissimo, avrebbe fatto cose spaventose solo per compiacerlo. Non solo. Paige Lorenze avrebbe raccontato anche come l’ex fidanzato le avrebbe inciso una “A” sulla sua schiena con un coltello. Un racconto che avrebbe dell’assurdo se fosse vero e che nell’intervista è ricco di dettagli:

Mi diceva che voleva trovare un medico che mi rimuovesse le costole. Poi ripeteva:”Puoi togliere le costole e conservarle in modo che si possano affumicare, cuocere e mangiare“. Continuava a dire:”Non ne hai bisogno piccola“. Lui mi ha portato in un posto oscuro, mi ha fatto conoscere cose davvero oscure e mi ha manipolata. Eppure mi piaceva tanto, questa è la parte più spaventosa. Ho accettato di fare cose di cui mi sono pentita. Il consenso è davvero complesso e dire di sì a qualcosa non annulla il trauma che potresti avere dopo che ti lasci fare qualcosa di forte. Una volta ad esempio ha inciso con un coltello sulla mia schiena la lettera A fonte: biccy.it

Paige Lorenze avrebbe infine raccontato di essere scappata da Los Angeles dopo il trauma subito. Adesso vivrebbe a New York dove, ha raccontato a Star Magazine, vorrebbe intraprendere un percorso di psicoterapia: