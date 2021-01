andrea-pannofino-figlio-di-francesco:-ecco-cosa-fa-oggi

Andrea Pannofino, figlio del celebre attore Francesco Pannofino, potrebbe seguire le orme del padre, ecco cosa fa oggi

Pannofino Andrea

Pannofino Andrea è il figlio del grande Francesco Pannofino, protagonista ed attore di numerosi film in cui ha contagiato migliaia di persone con il suo sorriso. Re della risata, Pannofino torna a far parlare di sé, ma questa volta lo fa raccontando di Andrea.

Il ragazzo, di soli 23 anni, sembra già aver capito cosa farà nella vita: seguire i passi del padre. Poche ore fa è stato protagonista, insieme al papà, alla trasmissione di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Nel programma ha esordito: “Da bambino la domenica mi portava al Gianicolo, lo ricordo sempre con gioia, mi emoziona ogni volta che ci passo“.

“Da bambino vedevo Boris, vedevo mio padre che si arrabbiava e mi colpiva. Crescendo, non riuscivo a vedere più mio padre che si arrabbiava ma Renè Ferretti”, continua Andrea ironizzando sulla seria di successo “Boris” in cui il padre era protagonista.

Andrea Pannofino: chi è

Andrea Pannofino è il figlio del noto Francesco, attore e doppiatore molto apprezzato in Italia. Andrea nasce dal matrimonio con Emanuela Rossi. Il ragazzo è ciò che si può definire figlio d’arte, nato da due genitori attori e doppiatori che gli hanno permesso di respirare fin da piccolo il mondo dello spettacolo.

E così, rendendo orgogliosi la mamma e il papa, ha già intrapreso le loro orme entrando a far parte del cinema fin da piccolo. Infatti il giovane attore conta già importanti partecipazioni nel mondo televisivo.

Quali per esempio: Poker Generation (2012) di Gianluca Mingotto ma anche nel film Boris, in seguito al successo della serie. il ragazzo sembra presentare anche il carattere “fumantino” che i genitori gli hanno donato, lo stesso carattere che purtroppo ha portato Francesco Pannofino e Emanuela Rossi a separarsi nel 2006.

Come lo stesso Francesco aveva raccontato: “Diciamo che da separati si litiga meno. Viviamo in due case diverse, ma ci vediamo quasi tutti i giorni, anche per via di nostro figlio, Andrea. Lui ha riscontrato varie difficoltà, come tutti i figli di separati, ma ora io e la mamma ci vogliamo comunque bene e le cose vanno meglio anche per Andrea.”

Il legame tra papà e figlio

Andrea Pannofino and Francesco Pannofino

Tra padre e figlio il legame è molto forte, nonostante ci sia il tifo calcistico a dividerli bruscamente: “Non sono tifoso romanista, sono della Lazio perché nel 1974 aveva vinto lo scudetto e io facevo il bibitaro”, aveva raccontato Francesco Pannofino alla trasmissione di “Vieni da me“.

“Ci vedevamo la partita gratis e guadagnavamo una percentuale su quello che vendevamo. Mio figlio invece è romanista”.

Comunque sia, è chiaro che i due siano accomunati dalla stessa passione: il cinema, la televisione ed il teatro. Il desiderio di fare l’attore è nato in Andrea in modo del tutto naturale, come lui stesso racconta, ma del resto non ci si poteva aspettare niente di diverso con un padre di tale livello ed una madre che è alla stessa stregua.

La mamma infatti, Emanuela Rossi, è anche lei doppiatrice. Ha prestato la voce nel corso della sua carriera a numerosi personaggi quali: “Pippi Calzelunghe” e attrici del calibro di Nicole Kidman o Angelina Jolie.