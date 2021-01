AGGIORNAMENTO# Auto fuori strada a Dogliani: c’è un ferito

Immagine di repertorio (Foto Ideawebtv.it)

Proprio pochi minuti fa, attorno alle 7.30 (22 gennaio), i Vigili del Fuoco di Alba sono stati chiamati per intervenire a Dogliani, per via di un incidente stradale.

Le squadre stanno arrivando in questi minuti sul posto ma, secondo le prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe cappottata tra Dogliani e Farigliano, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

AGGIORNAMENTO (h. 9.00). L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Dogliani e Mondovì si è concluso attorno alle 8.30. Il veicolo, in totale autonomia, è terminato in un noccioleto, proseguendo per alcuni metri. Il conducente, fortunatamente non incastrato nell’abitacolo, ha comunque subito delle contusioni e delle ferite ed è stato trasportato in ospedale dal 118.