VACCINO IN VIA PRIORITARIA PER GLI AVVOCATI, È SCONTRO – Lillo Massimiliano Musso

“Noi sottoscritti, per Mille Avvocati per la Costituzione, non stiamo zitti innanzi alla richiesta del Presidente della Cassa Forense di somministrazione prioritaria agli avvocati della terapia genica antiCovid19”. Inizia così la lettera presentata dall’avvocato Lillo Massimiliano Musso che, intervenuto su #Byoblu24, spiega le ragioni che hanno portano i legali di questo collegio difensivo nazionale riunito in comitato a dire no alla richiesta della Cassa Forense che, nei giorni scorsi, ha inoltrato formale richiesta ai ministeri di Salute e Giustizia per inoculare la “terapia genica, in via prioritaria, a tutti gli avvocati d’Italia”.

L’avvocato Musso chiede “nell’esercizio di quale potere di rappresentanza Cassa Forense e Consiglio Nazionale Forense hanno richiesto per tutti gli avvocati italiani un trattamento sanitario genico che investe, invece, la libera determinazione personale di ciascun singolo professionista?”

E intanto monta la polemica riguardo la continua censura messa in atto da colossi come Youtube e dai più importanti social network. Continua ad accadere a noi di Byoblu così come a tutti coloro che tentano liberamente di esprimere il loro pensiero: “Consiglio di procedere con una azione civile con richiesta di risarcimento danno”, ha detto l’avvocato Lillo Massimiliano Musso che invita a non avere paura e a non farsi intimidire né scoraggiare dall’idea che di fronte ci siano aziende multimiliardarie.

Claudio Messora