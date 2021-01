Uomini e Donne, Gemma si scaglia contro Tina: È colpa sua

Spread the love

Uomini e Donne Gemma a seguito della sua rottura con Giancarlo sorprendentemente da la colpa alla sua rivale Tina.

Gemma Galgani (Instagram)

Uomini e Donne è il famosissimo dating show in onda su Canale 5 sotto la conduzione di Maria De Filippi. Ospite d’eccezione, come sempre dopotutto, Gemma Galgani che torna a prendersi la scena nel pomeriggio di Canale 5.

Ultimamente la dama torinese è spesso al centro della notizia, soprattutto per quanto riguarda i suoi amori. In una delle ultime puntate abbiamo assistito ad un acceso dibattito tra lei ed Aurora e sono volate pesanti accuse.

Aurora, che è figlia di una cara amica di Gemma, dice di conoscere la verità su di lei e che si frequenta ancora con una sua ex fiamma di Fiuggi. Questa notizia è stata immediatamente smentita. Con questo suo presunto ex ci sarebbero stati solo dei messaggi, un augurio a capodanno ma mai un incontro.

Si è accesa una diatriba tra le due ed è stato necessario l’intervento Tina Cipollari che ha difeso a spada tratta la sua rivale. Questa volta però la dama sembrerebbe aver da ridire sul comportamento proprio di Tina.

Uomini e Donne la rabbia di Gemma

Uomini e Donne come da anni a questa parte riscuote sempre grandi consensi, trovando riscontro anche sui social. La pagina Instagram del programma è infatti molto seguita con oltre 3 milioni di follower.

Nell’ultima puntata è tornato in scena uno dei soliti siparietti tra i due volti più iconici della trasmissione. Gemma è tornata a parlare del suo rapporto con Giancarlo, parlando ancora di quello che è successo durante le festività natalizie.

Fa riferimento all’episodio di capodanno in cui lei lo invitò a casa sua per passare una notte d’amore. Lui però rifiutò e in tutta risposta decise di lasciarla. Questo ha letteralmente spezzato il suo cuore ed evidentemente ancora deve riprendersi.

Il suo comportamento è stato oggetto di scherno da parte della sua acerrima nemica che ha colto l’occasione al volo. Accusa Gemma di dover andare avanti, ormai questo dovrebbe essere un evento superato.

Il siparietto prosegue quando cerca di tornare a raccontare la sua storia, mentre Tina da dietro sembra ancora prenderla in giro. Tutto questo però fa parte della quotidianità ed anche Maria De Filippi non può che sorridere, suscitando un’altra reazione da parte sua.