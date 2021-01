TOLLERANZA ZERO CONTRO GLI OGM E RICONVERSIONE BIOLOGICA DELL’ITALIA – Giuseppe Altieri

Joe Biden ha espresso la volontà di nominare come prossimo segretario dell’agricoltura, Tom Vilsack, conosciuto con l’appellativo di Mr Monsanto, dal nome della multinazionale, l’attuale Bayer Monsanto, leader mondiale nella produzione degli organismi geneticamente modificati (ogm) e di pesticidi, tra cui il glifosato.

A partire da questa notizia Giuseppe Altieri, agroecologo insignito con il premio Padre Pio 2016, ci spiega nell’intervista perché gli ogm e i pesticidi sono pericolosi per l’ambiente e la salute umana.

L’unica soluzione contro di essi è la tolleranza zero e la riconversione biologica del territorio italiano. L’agroecologo spiega come realizzare questo progetto che produrrebbe benefici anche economici. “Abbiamo 4 milioni di ettari di terreni abbandonati che possono produrre almeno 3 milioni di posti di lavoro per essere recuperati a una agricoltura naturale e agroecologica”.

Le recenti dimissioni di Teresa Bellanova, che ha tentato più volte di introdurre in Italia gli ogm, potrebbero costituire una buona notizia, a patto che sia nominato un nuovo ministro contrario ad essi e favorevole alla difesa dei prodotti italiani.

Claudio Messora