TG BYOBLU24 | 21 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19:00

21/01/2021

Il vaccino anti Covid non è obbligatorio, almeno al momento e almeno sulla carta. Molte regioni però tentano fughe in avanti e chiedono una linea più dura. Abbiamo parlato qualche giorno fa della Regione Lazio, adesso tocca alla Lombardia. In consiglio regionale è stata presentata una mozione per introdurre questa sorta di “lasciapassare”, la mozione però è stata bocciata.

Parliamo della vitamina D, elemento fondamentale per aumentare gli anticorpi e garantire le difese immunitarie contro i virus.

Le restrizioni stanno cambiando la società e tra gli effetti c’è sicuramente l’ulteriore abbassamento delle tutele dei lavoratori. I media mainstream dipingono però questa realtà con toni trionfali, arrivando addirittura a parlare di “rider felici”. Cerchiamo di capire meglio quali sono le condizioni di questi lavoratori.

Andiamo negli Stati Uniti. Il prossimo ministro dell’agricoltura potrebbe essere Tom Vilsack, soprannominato Mr. Monsanto. In Italia, invece, dopo le dimissioni di Teresa Bellanova cosa potrebbe succedere? Ne parliamo in un servizio con l’intervento del professor Giuseppe Altieri, agroecologo e promotore dell’associazione “Cibus in primis”.

Proprio oggi cade il centenario del Partito comunista italiano, fondato nel 1921. Che cosa resta oggi dell’eredità della più grande forza comunista del mondo occidentale? In un servizio ripercorriamo la storia del PCI, partito che ha rappresentato un pezzo importante di storia politica, sociale e culturale del nostro paese.

