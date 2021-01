Lady Dybala, clamoroso retroscena intimo svelato in diretta. La notizia fa rumore sia in Italia che in Argentina.

Oriana Sabatini, la nota modella argentina nonché fidanzata di Paulo Dybala, è bisessuale. O potrebbe esserlo quanto meno. Ad ammetterlo è stata la stessa donna in un momento d’intimità attraverso il proprio profilo Instagram. Nel famoso ‘gioco’ vero o falso, un’opzione in cui gli utenti fanno una domanda e il soggetto decide se rispondere sì o no, la sudamericana è uscita allo scoperto. Una posizione, ovviamente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. In Italia e anche in Argentina.

Lady Dybala, l’annuncio intimo su Instagram

“Sei bisessuale?”. E’ il quesito pungente che arriva dalle retrovie. E la 24enne di Buenos Aires non si nasconde affatto: “Se proprio devo mettermi un’etichetta, suppongo di sì”. Ma questo della posizione sessuale è un tema in generale molto caro alla donna. Già in passato, infatti, prese una posizione non indifferente sull’argomento. Un argomento che fu di moda dopo un sexy bacio con Soledad Alonso nel video della canzone “Stay ore Rune”.