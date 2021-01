rosita-celentano,-la-figlia-del-grande-adriano-celentano:-ecco-cosa-fa

Rosita Celentano, la primogenita del noto Adriano Celentano, torna a far parlare di sé: abbiamo visto i suoi esordi ma adesso cosa fa?

Rosita Celentano

Rosita è la figlia maggiore di Adriano Celentano, il noto “molleggiato”, e di Claudia Mori. Prima di tre figli, insieme ai suoi fratelli Giacomo e Rosalinda, ha già una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

La primogenita di uno dei simboli della canzone italiana ha infatti recitato in una piccola parte nel film “Yuppi Du“, pellicola pubblicata nel lontano 1975 e scritta e diretta dal celebre papà.

Quando si parla della carriera della primogenita di Adriano Celentano è doveroso citare anche uno dei suoi più grandi successi: la conduzione di Sanremo. Nel 1989, Rosita è stata infatti protagonista dell’edizione, vestendo i panni di “padrona di casa”.

Nel Festival era accompagnata da altri volti noti quali Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn e Paola Dominiguin, figlia della grandissima Lucia Bosè.

Rosita Celentano: la sua carriera

Successivamente, Rosita Celentano ha cominciato a farsi strada nel mondo della televisione anche come conduttrice. Infatti, al fianco di Davide Mengacci ha condotto “La Domenica del Villaggio” muovendo così i suoi primi passi.

Per poi arrivare anche a collaborare con Samantha De Grenet con la quale è stata co-conduttrice di “Domenica In“. Sono note anche alcune sue apparizione nel ruolo di attrice, come per esempio le parti ricoperte in “Beautiful”.

Rosita ha anche partecipato al reality “Cuochi e fiamme” a seguito del quale ha intrapreso una carriera differente: quella cinematografica, recitando in “Compromessi Sposi“, diretta da Francesco Miccichè e uscito un paio di anni fa.

Curiosità

Rosita e Adriano Celentano

Vegana e animalista da anni vive una vita all’insegna della sostenibilità e dell’amore per gli animali. Da poco è sul blog Honora.eu, un luogo in cui racconta e parla con attenzione all’ambiente, all’alimentazione ed alla bellezza.

Ha inoltre pubblicato tre libri: “Grazie a Dio ho le Corna”, “Grazie a Dio è Gay” e “Oltre la Pelle.” che pubblicizzò anche su Instagram nel quale ha un profilo seguito da oltre 49mila persone.

Dal punto di vista amoroso, da giovane ha avuto una storia bella ed intensa con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Infatti compare nel videoclip che il cantante girò per la canzone “la mia moto“, anche se poi la relazione finì nel giro di pochi anni.

Rosita comunque ha voltato pagina e negli ultimi tempi ha ritrovato l’amore negli occhi di Angelo Vaira, il suo attuale compagno. I due non hanno ancora figli, ma chissà se siano in programma. Nel frattempo la bella Celentano ha tanti cani che le allegrano le giornate.