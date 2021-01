RIDER FELICI? LE BUFALE DEL MAINSTREAM PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ INGIUSTO

“”Il cretino si riconosce dall’uso della parola “resiliente” o “resilienza””, una specie di covid della lingua, pericoloso virus”, con queste parole il critico d’arte Vittorio Sgarbi inquadra l’abuso del termine resilienza. Una parola divenuta vero e proprio veicolo per sponsorizzare il nuovo modello di società che si vuole creare post Covid.

La storia smentita del rider felice

Secondo i principali organi d’informazione i cittadini dovranno assumere questa capacità di resilienza e quindi assorbire l’urto e riadattarsi al nuovo mondo. Ma cosa vuol dire riadattarsi secondo i registi dell’informazione mainstream? “Da commercialista a rider felice”, con questo titolo il Messaggero dava spazio alla storia di un presunto commercialista di 37 anni che si è ritrovato costretto a chiudere la propria attività a causa delle misure restrittive imposte dal Governo.

Secondo il giornale romano però il ragazzo sarebbe poi diventato esempio di resilienza, adattandosi alla nuova realtà e trasformandosi in “rider felice” con buste paga che oscillano tra i 2000 e i 4000 euro netti mensili. L’articolo comparso solo nella versione cartacea del giornale è stato ripreso anche da La Stampa.

Quest’articolo si è poi rivelato essere una grande fake news. Il ragazzo non era commercialista, non ha mai chiuso un’attività e soprattutto come rider guadagna, se va bene, 1500 euro lordi.

Da gioielliere a rider notturno: il modello perfetto per il mainstream

Stessa storia, stesso posto, stesso rider. Sul Corriere della Sera è apparso un altro articolo che sembra essere la copia in carta carbone del precedente. Il protagonista è sempre un ragazzo di 37 anni, in questo caso però si tratta di un gioielliere che ha scelto di continuare la sua attività aggiungendone un’altra, quella di rider notturno.

Il giornale di via Solferino parla di questa storia con toni entusiastici, trasformando il racconto del ragazzo in una storia epica, quasi da supereroe. Non più però come Bruce Wayne che di notte si trasformava in Batman per combattere il crimine al servizio dei cittadini, ma come un cittadino resiliente che di notte si trasforma in rider per consegnare pizze, al servizio di qualche multinazionale di delivery.

Resilienza: la parola trappola per sfruttare le persone

In realtà il messaggio che si tenta di far passare con queste storie di dubbia veridicità è ben studiato e per questo molto pericoloso. Le chiusure imposte sono incostituzionali? L’emergenza virus è stata utilizzata politicamente per abbassare ulteriormente i diritti dei lavoratori? Tutto questo ai giornali mainstream non interessa e la narrazione deve essere una sola: se non ti riadatti è solo colpa tua. Perché il termine resilienza può essere declinato in tantissimi modi, ma porta con sé il concetto di assenza di resistenza.

Cittadini resilienti significa cittadini che si adattano placidamente ad un nuovo sistema e alle sue nuove ingiustizie, come quella di essere costretti a girare in bicicletta di notte per paghe misere e senza tutele sindacali. Invece che resilienti, è meglio che i cittadini siano ora resistenti di fronte ad un sistema che intende cambiare in peggio la loro vita.

Claudio Messora