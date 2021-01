PORTEREMO IL CASO BYOBLU FINO A STRASBURGO – Ugo Mattei

Spread the love

Dopo la sospensione del canale Youtube di Byoblu, testata giornalistica registrata in tribunale, l’Osservatorio Permanente Legalità Costituzionale di Generazioni Future ha deciso di portare il caso fino a Strasburgo.

Nella lunga chiacchierata con uno dei suoi più noti esponenti, il giurista internazionale Ugo Mattei, ordinario di diritto civile all’Università di Torino, scopriremo perché e come questo si lega alle trasformazioni in atto a livello globale, che spingono il professore a parlare di una “deportazione online” degli abitanti della Terra, dove sono più controllabili e dove garantiscono un enorme flusso di capitali ai pochi regnanti di questa nuova era. Nomi altisonanti, che partono da Jeff Bezos per arrivare a Bill Gates, le cui infinite ricchezze sono la causa della povertà dei popoli, e per questa ragione dovrebbero esserne “espropriati” al fine di restituire all’umanità una possibilità di benessere e una nuova circolazione dell’economia.

Il neoliberismo di stampo globalista giustifica lo status quo sostenendo che chi ha accumulato ricchezze equivalenti al totale del prodotto interno lordo di interi continenti – quando non oltre – sia legittimato a farlo per il fatto di essere più “efficiente” nell’alimentare una crescita infinita, che tuttavia è una bugia, perché dovrebbe realizzarsi su un pianeta che al contrario ha risorse finite.

Per spiegare il pardosso retrostante a questa concezione, Mattei fa riferimento a una storiella esemplificatrice. Immagiamo di essere ad un banchetto, dove la quantità di cibo è limitata. Ad un certo punto sopraggiunge un ospite che inizia a divorare gran parte delle vivande disponibili ad un ritmo vertiginoso. Alle proteste degli altri commensali, i quali restano senza cibo, egli replica di essere legittimato a farlo grazie al suo metabolismo che è più efficiente e alla sua grande pancia che è molto più capiente di quella degli altri.

Ritenete più probabile che gli altri invitati al banchetto si convincano delle sue ragioni, o che lo riempiano di botte?

Un’ora e dieci di riflessioni importanti, per tornare a pensare in un mondo che vuole tutti addormentati su un divano, con un telecomando in mano a guardare gli schiamazzi dei giullari di corte.

Claudio Messora