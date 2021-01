Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 21 gennaio

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi giovedì 21 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: responsabilità lavorative, Toro: evita di strafare, Gemelli: prenditi il tuo tempo, Cancro: nervi tesi, Leone: cogli un’occasione, Vergine: desiderio di partire, Bilancia: riscopri le tue passioni, Scorpione: accetta un invito, Sagittario: occupati di te stesso, Capricorno: occhio alle uscite impreviste, Acquario: agenda fitta di impegni, Pesci: meglio tacere.

Cosa ci aspetta in questo giovedì 21 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete giovedì 21 gennaio 2021

Ti piacerebbe molto scrollarti di dosso le tue responsabilità ma il lavoro busserà alla tua porta, per cose importanti o anche solo per inezie. Giove ti invita a fare attenzione ai tuoi soldi e su come li guadagni.

Oroscopo Toro giovedì 21 gennaio 2021

Oggi puoi comportarti un po’ sopra le righe, ma questo non significa strafare. Se hai intenzione di farti notare, cerca almeno di farlo in modo intelligente perchè al lavoro alcuni tuoi superiori ti stanno tenendo d’occhio.

Leggi anche: Domenica In: Paolo Fox quasi in lacrime si difende

Oroscopo Gemelli giovedì 21 gennaio 2021

Oggi ti potrebbe sembrare che l’universo ti stia trascinando in due direzioni opposte, ma se qualcuno può gestire questo tipo di dicotomia quello sei tu. Se qualcuno cerca di dominarti, digli educatamente che hai bisogno del tuo tempo e del tuo spazio.

Oroscopo Cancro giovedì 21 gennaio 2021

Qualcuno potrebbe farti scattare i nervi, e anche se sei tra i segni più sensibili dello zodiaco, ciò non significa che tu debba sempre sentirti ferito. Una persona vicina a te, o all’interno del tuo gruppo sociale, potrebbe dire o fare qualcosa di ingiusto.

Oroscopo Leone giovedì 21 gennaio 2021

Fai attenzione a non essere troppo arrogante sul fronte professionale oggi. Un’opportunità potrebbe apparire all’improvviso, come la possibilità di farti un nome, o almeno di lasciare un segno.

Oroscopo Vergine giovedì 21 gennaio 2021

Tirati fuori dalla mondanità e immergiti in un buon libro o film, preferibilmente ambientato in una terra lontana che potrà ispirare la tua voglia di viaggiare non appena sarà di nuovo possibile.

Oroscopo Bilancia giovedì 21 gennaio 2021

Mostra le tue abilità, qualunque cosa possa significare per te. Se ti piace scrivere inizia la prima pagina del tuo racconto, se ami disegnare comincia un disegno. Potrai riscoprire le tue passioni.

Potrebbe interessarti: Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 14 gennaio 2021

Oroscopo Scorpione giovedì 21 gennaio 2021

Di di sì a qualsiasi invito riceverai oggi e cogli tutte le opportunità che ti si presenteranno; un evento o una riunione potrebbe portare, tra le altre cose, a una serata piena di soddisfazioni.

Oroscopo Sagittario giovedì 21 gennaio 2021

Le persone chiederanno a gran voce la tua attenzione, che tu lo voglia o no, ma questo non significa che tu abbia solo tempo per loro. Sii risoluto riguardo alle tue esigenze e non farti sopraffare.

Oroscopo Capricorno giovedì 21 gennaio 2021

Le stelle raccomandano di fare molta attenzione alle spese impreviste. Se desideri fare un acquisto importante, anche se te lo puoi permettere, sarebbe comunque meglio prendersi un paio di giorni per farne un’attenta valutazione.

Oroscopo Acquario giovedì 21 gennaio 2021

Oggi hai davvero molto da fare, ma hai scelto tu di inserire tante cose nel tuo programma giornaliero, quindi dovrai raccogliere le tue energie e rispettare questi impegni, anche se te ne sei un po’ pentito.

Oroscopo Pesci giovedì 21 gennaio 2021

Oggi potresti avere qualche difficoltà ad esprimere correttamente quello che provi, quindi prima di aprire bocca e darle fiato, forse sarebbe meglio fare un passo indietro e lasciare che siano gli altri a parlare.