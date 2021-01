grande-fratello-vip-5,-la-mamma-di-tommaso-zorzi-bacchetta-uno-degli-autori

Spread the love

Con l’ufficializzazione dell’ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip 5, i concorrenti si sono lasciati prendere dallo sconforto, tanto che gli autori hanno deciso di regalare ai gieffini una chiamata con i loro parenti e, fra queste, ha fatto parlare quella tra Tommaso Zorzi e sua madre.

Confrontandosi con gli altri concorrenti circa le chiamate ricevute, infatti, Tommaso Zorzi ha rivelato un aneddoto molto divertente. La mamma di Tommaso, infatti, avrebbe detto, durante la chiamata, qualcosa che probabilmente non avrebbe dovuto dire, tanto che un autore sarebbe stato costretto a intervenire. Peccato che la mamma dell’influencer milanese non si sia lasciata scalfire e, invece, gli avrebbe risposto per le rime liquidandolo con un:

Lei faccia l’autore, io faccio la mamma! fonte: novella2000.it

La risposta di mamma Armanda avrebbe divertito tutti nella casa, ma anche il popolo del web. Un popolo che, in questi giorni, non si sarebbe mostrato propenso ad accettare la scelta del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 fino al 26 febbraio.

C’è da dire, infatti, che il pubblico a casa continua a ribadire l’estraneità alla volontà del prolungamento del reality. Alfonso Signorini, infatti, più volte avrebbe sottolineato il fatto che è il pubblico a volere che il Grande Fratello Vip 5 vada avanti, ma le cose non sarebbero esattamente così stando a quanto si legge sul web.

Proprio negli scorsi giorni era partito un vero e proprio hashtag di ribellione nei confronti degli autori a causa della situazione emotiva e psicologica dei concorrenti. Da fuori, infatti, sarebbe chiaro che i concorrenti sono stanchi di questo lungo percorso e le accuse mosse dal web sono a carico degli autori e del conduttore. Proprio la reazione dei concorrenti alla notizia della data della finale avrebbe dato conferma di quanto contestato dal pubblico.