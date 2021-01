filippo-nardi-e-guenda-goria-fotografati-insieme-a-braccetto:-le-foto-che-lasciano-di-stucco-i-fan

Una coppia curiosa quella che appare fra i servizi di questa settimana di Chi Magazine, ovvero quella formata da Filippo Nardi e Guenda Goria.

Si, stando a quanto riportato nell’ultimo numero del conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, Filippo Nardi e Guenda Goria si sarebbero visti in Piazza Duomo, a Milano, per fare una passeggiata a braccetto. I due, probabilmente, avrebbero organizzato un incontro “chiarificatore” dopo quanto accaduto tra Filippo Nardi e la madre della Goria, Maria Teresa Ruta. Il Conte inglese, infatti, ha subito come punizione la squalifica per espressioni a sfondo sessuale destinate proprio alla Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 5. Espressioni che, all’epoca, avevano mandato su tutte le furie Guenda Goria.

C’è da dire, però, che era stata la stessa Guenda ad affermare, durante un collegamento a Mattino 5, qualche tempo dopo l’espulsione di Filippo Nardi, di essere una persona incapace di portare rancore e che, quindi, aveva deciso di sotterrare l’ascia di guerra con l’ex gieffino. L’incontro durante il quale i due sarebbero stati pizzicati, dunque, potrebbe essere proprio quello a cui alludeva la Goria. Rimane quindi improbabile l’ipotesi di una storia d’amore in corso tra i due, anche perché, sempre Guenda Goria, aveva escluso qualsiasi intreccio amoroso con Filippo Nardi.

Tuttavia dobbiamo ricordare un altro fatto. Dopo il forte crollo emotivo di Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi non aveva potuto fare a meno di commentare additando la concorrente come “borderline“. Che questo abbia creato un’altra frattura tra i due ex gieffini?

Proprio alla luce di questo ultimo scivolone del conte inglese, su Twitter queste foto non sarebbero state accolte con benevolenza dal pubblico. Sul social network, infatti, troviamo commenti di questo calibro:

guenda femminista per la vita paparazzata con filippo nardi ma io non lo so il mondo sta andando a rotoli non è proprio possibile […] ma che poi anche se non fosse una sorta di femminista sarebbe comunque assurdo camminare a braccetto con uno che ha praticamente umiliato tua madre di fronte a tutta Italia!

Guenda sweetie, avevi Mario Ermito a disposizione e hai scelto Filippo Nardi che due giorni fa ha chiamato tua madre ‘borderline’… fatti due domande

no raga guenda e filippo nardi insieme non riesco proprio ad accettarlo, spero sia un malinteso se no guenda mi cade proprio in basso