Gheorghe Iancu, volto noto ad Amici dove spesso ha ricoperto il ruolo di giudice esterno, ha parlato della recente lite che si è accesa tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario.

Casus belli è stato l’ingresso della ballerina professionista nella sala prove della maestra Celentano, mentre si stava svolgendo la lezione con l’allieva Rosa Di Grazia. Spazientita per le continue ingerenze di Elena che tentava di difendere Rosa, l’insegnante Celentano ha sbottato cacciandola dalla sala.

Sull’episodio è intervenuto appunto Gheorghe Iancu che, con un lungo post su Instagram, ha duramente stigmatizzato l’atteggiamento di Elena, definendolo irrispettoso dei ruoli:

“Cara Elena, io ti ho scelto quando hai fatto l’audizione per Il ballo delle debutanti che hai anche vinto! Sabato hai avuto fortuna perché se fossi stato io al posto della Celentano ti avrei buttato via di peso fuori dalla sala …. nonostante il rispetto per la tua professionalità e bellezza. Non è bullismo!”