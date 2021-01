Elenoire Casalegno, l’outfit da capogiro ti fa sognare, che bellezza – FOTO

La bellissima modella di Savona affascina come sempre il web attraverso uno scatto in cui risalta la sua proverbiale bellezza.

Che fascino e che eleganza..

Elenoire Casalegno resta negli anni una delle donne più seducenti dello showbiz. Lontani i tempi in cui era una giovane esordiente che faceva coppia con Vittorio Sgarbi.

Oggi è una donna realizzata ed emerge grazie alla sua bellezza e al suo talento ma anche a quel carattere che l’ha sempre resa una donna schietta e sincera, senza peli sulla lingua.

Lo ha dimostrato anche all’interno della casa del Grande Fratello a cui ha preso parte nella prima edizione del reality riservato ai VIP e condotto all’epoca da Ilary Blasi.

Alla fine degli anni ’90 la bella Elenoire ebbe un successo strepitoso affiancando Raimondo Vianello nella trasmissione Pressing, conducendo il Festivalbar e Scherzi a Parte.

Tutti gli amori di Elenoire

Nel cuore della presentatrice oltre a Vittorio Sgarbi ci sono anche stati il rapper J-Ax, il cantautore Omar Pedrini, Francesco Facchinetti, il chirurgo plastico Matteo Malacco e DJ Ringo dal quale ha avuto la figlia Swaimi, oggi quasi 22enne.

Elenoire è stata sposata dal 2014 al 2017, con l’ex direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi, dopo la separazione ha frequentato per un anno l’imprenditore Marcello Corso. Dal 2019 è legata ad Andrea, un broker romano che come ha dichiarato in una recente intervista: “È una delle poche persone con cui riesco a rilassarmi. Per la prima volta non sono io che devo sobbarcarmi la responsabilità di tutta la storia. In passato il maschio ero io nella coppia, quella che portava avanti la relazione da sola, e se non si è in due non si va da nessuna parte. Ora io ho qualcuno che mi accudisce”.

In questo scatto ammalia il web con un outfit pazzesco mentre è a fare la spesa. Una donna dal fascino irresistibile!