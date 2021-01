È ufficiale, Bridgerton avrà una seconda stagione

Dopo il clamoroso successo e le voci che si sono inseguite nelle scorse settimane, Netflix conferma l’arrivo dei nuovi episodi, questa volta incentrati sul personaggio di Lord Anthony Bridgerton

Prima poteva essere considerato solo un pettegolezzo messo in circolazione da Lady Whistledown, ora invece è una certezza: la serie Netflix del momento Bridgerton tornerà per una seconda stagione. A confermarlo è la stessa piattaforma di streaming, che ha trovato nella produzione di Shondaland una nuova hit, tanto da aver reso noto che è stata vista da più di 63 milioni di abbonati e che è al primo posto dei titoli più seguiti in 76 paesi al mondo, Italia compresa. Il rinnovo era dunque già dato per scontato, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale.

Insieme all’annuncio dei nuovi episodi è arrivata anche la prima notizia per quanto riguarda la trama della seconda stagione: esattamente come accade nei romanzi di Julia Quinn, da cui la serie è tratta, ogni ciclo si focalizzerà su un personaggio diverso e il prossimo sarà Lord Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey. Dominerà dominare la scena sociale e quindi ruberà la scena alla sorella Daphne (Phoebe Dynevor), che invece è stata il fulcro della prima stagione grazie alla storia con il bel duca Simon Basset (Rege-Jean Page). Ovviamente, entrambi non usciranno di scena e avremo ancora modo, anche se più lateralmente, di seguire le loro vicende.

Ambientata nella classe più agiata dell’Inghilterra ottocentesca, in piena epoca della Reggenza, Bridgerton racconta gli intrighi e gli intrecci che animano corteggiamenti, eredità e rivalità sociali della vecchia e nuova aristocrazia britannica. Grazie al cast, alla cura maniacale per le ambientazioni, i costumi e le musiche, e anche al sesso in abbaondanza, la serie è uno dei più grandi successi dei mesi scorsi, dando la fama ai suoi protagonisti, tanto che lo stesso Page è divenuto oggetto di un’infinità di meme bollenti ed è entrato nella lista di attori su cui si vocifera per un’eventuale successione al ruolo di James Bond.