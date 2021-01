È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici “Dite che qui fingiamo? Ora vi dimostro che non è così”, la Clerici agguerritissima

Spread the love











Antonella Clerici ama tantissimo il suo lavoro e il modo di condurre la trasmissione lo dimostra. E’ sempre allegra, frizzante e di buon umore ma, poiché è anche una persona estremamente schiatta, forse come poche nel mondo dello spettacolo, mette al corrente il suo pubblico e i suoi follower anche delle cose meno piacevoli che le capitano e questo la riporta in una dimensione ancora più umana che tanto piace a chi la segue da casa.

Antonella Clerici dice “qui non siamo falsi e ve lo posso anche dimostrare”

Antonella Clerici, che attualmente è alla conduzione de “E’ sempre mezzogiorno”, avendo da poco terminato un’altra trasmissione di successo “The voice senior” ha detto così davanti alle telecamere: “Non ve lo dico mai, ma grazie per l’affetto con cui state seguendo È sempre mezzogiorno”. E poi ha aggiunto: “Ieri a un certo punto oltre 5 milioni di contatti”. E poi ha mandato in onda un filmato che testimonia cosa accade dietro le quinte della fortunatissima trasmissione della mattina “E’ sempre mezzogiorno” e lo ha commentato così: “Siamo persone che si divertono molto, che stanno bene insieme. Lo dico sempre ma sembra finto, così ve l’ho mostrato”.

E poiché nel filmato si vedeva tutto il gruppo di lavoro che in armonia e in allegria trascorre le giornate sia davanti alle telecamere che dietro, lei ha pensato di rendere partecipe il suo pubblico di un momento di grande verità.

La rivalità tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

C’è chi ha parlato di finta rivalità, chi di vera rivalità ma di sicuro le due donne che hanno condotto “La prova del cuoco” si sono affezionate e hanno amato profondamente la trasmissione. Stiamo parlando, chiaramente, di Antonella Clerici e Elisa Isoardi.

Le due hanno anche scherzato su una finta rivalità ma ora che Antonella Clerici è tornata alla conduzione de “E’ sempre mezzogiorno” trasmissione, appunto, della fascia del mezzogiorno che ha sostituito “La prova del cuoco” si è tolta un sassolino dalla scarpa e ha detto che sarebbe ora che la Isoardi si trovasse una trasmissione tutta sua alludendo alla circostanza che, quando ha condotto La prova del cuoco si trattava sempre di una trasmissione creata sulla Clerici e le calzava a pennello come, secondo la Clerici dovrebbe essere ritagliata su misura ogni trasmissione televisiva sulla conduttrice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...