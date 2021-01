che-dio-ci-aiuti-6,-anticipazioni-della-quinta-puntata

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: spoiler

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: continua giovedì 28 gennaio 2021 la messa in onda su Rai 1 della sesta stagione della fiction. La regia è di Francesco Vicario.

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Rivediamo la bella Elena Sofia Ricci tornare nel ruolo della protagonista Suor Angela. Accanto a lei, però, ci sono anche molti altri volti noti e persino alcuni mai visti prima. Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Luigi Diberti, Irene Ferri sono solo alcuni degli attori presenti nel cast artistico. Oltre a loro ci sono anche Isabella Mottinelli, Christian Monaldi, Olimpia Noviello, Damiano Cuccuru. Valeria Fabrizi partecipa nel ruolo di Suor Costanza. Scopri qui il cast completo!

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 9 e 10 di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 28 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Che Dio Ci Aiuti 6 Erasmo Genzini Nella Parte Di Erasmo Ferri Credits Lucia Iuorio E Rai

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: episodio 9

Il nono episodio si apre con l’arrivo in convento dello zio di Penny pronto ad adottare la bambina. Tuttavia Azzurra (Francesca Chillemi) sembra non fidarsi e anzi si convince che quell’uomo nasconda qualcosa! Così interviene la nostra Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che esorta la novizia alla calma provando inoltre a dissuaderla dai suoi sospetti.

Più tardi scopriamo che Monica (Diana Del Bufalo) ha deciso di prenotare una seduta di psicoterapia con Emiliano (Pierpaolo Spollon): peccato però che il dottore scambi l’incontro per un appuntamento galante. Nel frattempo Erasmo (Erasmo Genzini), colpito da un momento di debolezza dopo le brutte parole di Ginevra (Simonetta Columbu), decide di tornare al suo vecchio giro di criminalità.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: episodio 10

Nel corso del decimo episodio Azzurra (Francesca Chillemi) e suor Angela (Elena Sofia Ricci) scoprono il passato di Fabio, lo zio di Penny. Nel frattempo scopriamo che dopo la sua bravata, Erasmo (Erasmo Genzini) è adesso costretto al riposo. L’occasione perfetta per essere assistito da suor Angela, che nel frattempo è raggiunta da nuovi ricordi. Più tardi Monica (Diana Del Bufalo) si rende conto che le piacerebbe davvero uscire con Emiliano, mentre la relazione tra Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu) è a un bivio. Cosa accadrà alla coppia?

Che Dio ci aiuti 6 quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Di seguito uno schema riepilogativo su quando va in onda Che Dio ci aiuti 6 in prima tv assoluta su Rai 1. L’appuntamento è per le 21.25 circa.

Prima puntata – giovedì 7 gennaio 2021

– giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata – domenica 10 gennaio 2021

– domenica 10 gennaio 2021 Terza puntata – giovedì 14 gennaio 2021

– giovedì 14 gennaio 2021 Quarta puntata – giovedì 21 gennaio 2021

– giovedì 21 gennaio 2021 Quinta puntata – giovedì 28 gennaio 2021

– giovedì 28 gennaio 2021 Sesta puntata – giovedì 4 febbraio 2021

– giovedì 4 febbraio 2021 Settima puntata – giovedì 11 febbraio 2021

– giovedì 11 febbraio 2021 Ottava puntata – giovedì 18 febbraio 2021

– giovedì 18 febbraio 2021 Nona puntata – giovedì 25 febbraio 2021

– giovedì 25 febbraio 2021 Decima puntata – giovedì 4 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Che Dio ci aiuti 6 in streaming e in diretta

Che Dio ci Aiuti 6 è disponibile in streaming e in diretta su RaiPlay. Per accedere è sufficiente visitare il sito ufficiale o scaricare l’app disponibile per iOS e Android. Le puntate sono visibili su RaiPlay in contemporanea con la messa in onda su Rai 1 (diretta) o a posteriori (on demand in streaming).