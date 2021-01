Caterina Balivo preoccupa: la situazione è veramente a rischio

Caterina Balivo su Instagram ha pubblicato uno scatto molto particolare che ha preoccupato i fan, pensando che fosse in pericolo.

C. Balivo (Instagram)

Caterina Balivo è una famosa conduttrice televisiva ed ex modella nata a Secondigliano, Napoli. Le sue prime apparizioni televisive avvengono al concorso di Miss Italia, dove nonostante si piazzi solo al terzo posto riesce comunque a farsi notare.

Il vero esordio però arriva al fianco di Fabrizio Frizzi a “Scommettiamo Che” dove veste i panni della valletta. Non passa molto tempo e riesce a passare alla conduzione, dove grazie al suo carattere allegro e spontaneo riesce a farsi amare dal pubblico da casa.

Ad oggi è un personaggio apprezzatissimo e molto seguito anche sui social. Qui assistiamo a molto della sua vita privata come ad esempio un piccolo litigio con suo marito condiviso sulle stories si Instagram.

Niente di grave, qualche incomprensione riguardo una serie tv molto amata dalla Balivo ovvero Bridgerton, della quale però il suo uomo non condivide le stesse opinioni. Oggi è tornata a far parlare di se e lo fa per un motivo molto particolare, i fan sono allarmati.

Caterina Balivo preoccupa i fan

Caterina Balivo ha visto la sua fama crescere in maniera esponenziale. Ad oggi è uno dei conduttori più seguiti dello spettacolo. Il suo profilo Instagram ad esempio vanta quasi 1,5 milioni di follower, un numero molto elevato.

Questo è il social network che usa con maggiore frequenza e nel quale condivide molti suoi scatti privati. Uno in particolare, apparso tra le sue stories, ha messo in allarme i fan più accaniti che hanno temuto per la sua vita.

Nello scatto possiamo ammirare la conduttrice mentre probabilmente si godeva un giorno di meritato relax in quel di Roma. Ha posato per una foto davanti al Colosseo, nulla di strano se non fosse per il luogo in cui ha deciso di sedersi per l’occasione.

Per chi conosce il posto saprà certamente dove è situata quella roccia. Oltre che essere davanti ad uno dei monumenti storici più importanti del mondo è posta anche in cima ad un dirupo molto alto.

Poco è importato a Caterina che ha dimostrato nervi saldi ed uno spiccato coraggio per posare per quello che sarà uno scatto che farà molto scalpore tra i fan.