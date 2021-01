caso-martina-rossi,-la-cassazione-annulla-l’assoluzione-degli-imputati-e-ordina-un-nuovo-appello.-i-genitori:-“un-passo-verso-la-giustizia”

Nuovo processo d’appello per il caso di Martina Rossi, la 20enne genovese, morta il 3 nel 2011 a Palma di Maiorca. La Cassazione ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale, Domenico Seccia, che con una requisitoria scritta aveva già sollecitato l’annullamento della sentenza d’appello di assoluzione e un nuovo processo, per i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Secondo il procuratore nel giudizio di secondo grado ci sarebbero stati “indizi non valutati”, che la “motivazione” è “contraddittoria” e che la “valutazione” è “frazionata e priva di logica degli indizi” con una “travisazione di circostanze decisive”. Senza dimenticare che per i due imputati è stata dichiarata la prescrizione del reato di morte in conseguenza di altro reato e per quel reato, ovvero una tentata violenza sessuale, sono stati appunto assolti. “È un passo verso la giustizia – dicono Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori di Martina -. Abbiamo fatto un primo pezzo di strada, ora speriamo di fare anche l’altro. Speriamo di correre veloci evitando ostacoli come la prescrizione affinché si riescano ad affermare le responsabilità per la morte di nostra figlia”. Sul nuovo appello incombe la prescrizione del reato rimasto che cadrà ad agosto 2021.

La morte a Palma di Maiorca – Tutto inizia la sera del 3 agosto 2011: le compagne di viaggio di Martina si chiudono in stanza con due ragazzi. Lei sale in stanza con i due ragazzini, ma dopo venti minuti si sente un urlo straziante – come raccontato da due cittadini danesi che sono nella camera accanto – e i passi precipitosi di qualcuno per le scale. La ragazza è a terra senza vita dopo un volo dal sesto piano. Non ha le ciabatte e non ha indosso i pantaloncini. Le indagini spagnole però si chiudono con un nulla di fatto: archiviazione con l’ipotesi del suicidio. Una cameriera ha visto la giovane gettarsi giù, ma sono molte le incongruenze in quella ricostruzione.

Le indagini prima in Liguria e poi in Toscana e il processo – La famiglia della ragazza inizia una lunga battaglia. L’inchiesta italiana viene aperta a Genova, città di residenza di Martina, e si chiude nel 2014 con quattro indagati quattro persone: a due viene contestata la falsa testimonianza. Il filone principale passa passa ad Arezzo per competenza territoriale: i due indagati sono di Castel Fibocchi. Un passaggio questo tra procure che però prende quasi tre anni. Gli inquirenti toscani decidono di riesumare il cadavere per eseguire una nuova autopsia: le indagini vengono chiuse il 12 febbraio 2017, il 28 novembre dello stesso anni i due giovani vengono rinviati a giudizio per tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di un altro reato. La 20enne cercava di sfuggire, secondo la ricostruzione degli inquirenti, da un tentativo di stupro ed essendo chiusa la porta ha tentato di scavalcare per raggiungere il balcone della sua stanza. I due imputati, attraverso la difesa, sostengono di non aver nulla di male e che Martina si è tolta la vita. Il processo di primo grado dura poco più di un anno e si conclude con la richiesta di pena dell’accusa di 7 anni e la condanna degli imputati a sei anni. È il 14 dicembre 2018.