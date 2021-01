Calciomercato Juventus, salta tutto: Pirlo e tifosi spiazzati. Poteva essere uno dei possibili colpi per giugno, ma ora è definitivamente sfumato

Calciomercato Juventus, salta tutto: Pirlo e tifosi spiazzati (Foto: Getty)

Andrea Pirlo ha appena festeggiato il primo trofeo stagionale con la Juventus, alzando al cielo la Supercoppa italiana a Reggio Emilia, dopo la vittoria contro il Napoli. I bianconeri si sono imposti 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Morata. La coppia di attaccanti che, visto il momento non brillantissimo di Dybala, sta trascinando la “Vecchia Signora“, avrebbe bisogno di qualche sostituto all’altezza. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno di Llorente o di un investimento su un giovane come Scamacca, in procinto comunque di sbarcare a giugno. Ma il vero obiettivo da 12 mesi a questa parte era solamente uno: Arkadiusz Milik. Il polacco era in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri ed era stato inserito tra i possibili rinforzi graditi a Pirlo. Ora però non se ne farà più nulla.

Calciomercato Juventus, salta tutto: Milik va all’Olympique Marsiglia

Il Napoli ha trovato l’accordo nelle ultime ore con l’OM per il trasferimento a titolo definitivo di Milik in Francia. Il polacco era in scadenza di contratto con i partenopei ed era finito fuori rosa già dall’inizio di questa stagione, non disputando nemmeno un minuto in tutte le competizioni e allenandosi costantemente a parte a Castel Volturno. La Juventus, così come la Roma, aveva fatto un pensiero concreto sull’attaccante in vista di giugno, con l’idea di ingaggiarlo a parametro zero. De Laurentiis è rimasto fermo sulle sue posizioni riuscendo comunque a monetizzare qualcosa dalla sua cessione. Milik si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto (alla conquista del primo punto in campionato) per 8 milioni di euro più 4 di bonus. In più verrà garantito al Napoli il 20% della futura rivendita. Il centravanti ha rinnovato il proprio accordo con gli azzurri fino al 2022, per garantire la validità dell’operazione che diventerà effettiva il prossimo anno.