I cake pops sono dei deliziosi dolcetti preparati con biscotti secchi o frollini e serviti su uno stecchino, come dei colorati lecca-lecca, sono perfetti per le feste dei bambini ed avranno notevole successo anche tra i grandi.

Di solito questa ricetta viene preparata con del dolce sbriciolato e delle creme (crema al mascarpone, crema di nocciole o marmellata) questa invece è una versione leggermente diversa: più veloce (non dovete preparare il dolce) ed anche più leggera, perchè sono fatti appunto, con la base del classico salame di cioccolato (quindi biscotti sbriciolati) ma senza le uova crude, perciò sono più sicuri per i nostri bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

25 Persone

Ingredienti

500 g Biscotti frollini o biscotti secchi

150 g Burro morbido

160 g Zucchero Semolato

60 g Cacao amaro

120 ml Latte

500 g Cioccolato fondente

qualche Zuccherino colorati

Cocco rapè

q.b. Frutta Secca (pistacchi, mandorle, nocciole ecc.)

50 Bastoncini Da Gelato di legno

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cake pops, sbriciolate abbastanza finemente dei biscotti con l’aiuto di un robot da cucina.

Unite quindi il burro molto morbido, lo zucchero, il cacao amaro ed il latte. Amalgamate bene.

Formate delle palline grandi come una noce e disponetele su un vassoio.

Fate sciogliere il cioccolato fondente (a bagnomaria o nel microonde), intingetevi la punta del bastoncino e infilatelo nel centro della pallina.

Mettete le palline a raffreddare con il bastoncino rivolto verso l’alto almeno 1 ora in frigorifero (o 15 – 20 minuti in congelatore).

Quando le palline saranno ben fredde e solidificate sui bastoncini fate sciogliere il cioccolato fondente (a bagnomaria o in microonde) in un recipiente alto e stretto ed inzuppate completamente la pallina nel cioccolato, battete quindi delicatamente il bastoncino sul bordo del recipiente per eliminare l’eccesso di cioccolato dalla pallina.

Cospargete la pallina, prima che il cioccolato si solidifichi con zuccherini, frutta secca o cocco a piacere.

Infilate i cake pops, ben distanziati tra di loro, su un pezzo di polistirolo e mettete in frigorifero a solidificare prima di servirli.