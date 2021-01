bridgerton,-le-location-mozzafiato-della-serie-evento-di-netflix

La cornice della serie-evento Bridgerton, su Netflix, è la Londra dell’Ottocento, ma la prima stagione ambientata nella capitale britannica ha in realtà sfruttato scorci naturalistici e architettonici delle zone limitrofe, con alcune location mozzafiato, da ville a castelli antichissimi.

Queste otto puntate, tratte dal romanzo Il duca e io (Oscar Bestseller Mondadori) di Julia Quinn segue il debutto in società di Daphne (Phoebe Dynevor), quarta di otto figli del visconte Bridgerton. La ragazza sogna un amore puro come quello dei genitori, ma poi si lascia abbagliare da uno dei libertini e scapoli più ricercati del regno, Simon duca di Hastings (Regé-Jean Page). Gli interni delle sontuose abitazioni nobiliari sono stati meticolosamente costruiti dal production designer Will Hughes- Jones (come ha raccontato nell’intervista qui, su AD), al RAF Halton.

Gli esterni, invece, danno l’autentico tocco british all’epoca ed esaltano l’atmosfera d’epoca del period drama creato da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) e con la voce fuori campo di Julie Andrews (Lady Whistledown, la misteriosa scrittrice di cronache scandalistiche sull’alta società).

Le riprese si sono svolte in oltre cento luoghi diversi, da Bath al resto del Regno Unito. Nella finzione le ville della famiglia protagonista si trova a Grosvenore Square come la famiglia dei vicini, il barone Featherington, mentre in realtà sono situate in uno degli angoli più suggestivi del Somerset. E, in una delle tappe dei ciak, il cast si è ritrovato a due passi da una delle dimore del Principe Carlo.

Lo sfondo mozzafiato della maggior parte delle riprese è The Royal Crescent a Bath, che ricrea le residenze dei nobili nel quartiere londinese di Mayfair nel periodo Regency e durante la stagione (il resto dell’anno, invece, lo trascorrono in campagna, location che dovrebbe fare da sfondo alle vicende della seconda stagione, se venisse confermata). Il complesso residenziale e l’architettura georgiana della zona regalano le emozioni dell’epoca come un autentico tuffo nel passato.

La sontuosa Hatfield House, con una storia lunga 400 anni, si trova accanto ad una delle residenze del Principe Carlo usate con una certa frequenza dalla famiglia reale. La villa è stata già vista in film storici come La favorita e Rebecca oltre alla serie in costume The Great. Le atmosfere dell’Hertforshire conferiscono alle vicende un tocco elegante in maniera sfacciata. Per i Bridgerton la sua sala dei marmi è stata scenario dell’eccentrico ballo di Lady Trowbridge.

Le scene con la Regina Charlotte sono ospitate a Wilton House, una delle abitazioni più imponenti d’Inghilterra, appartenente al primo duca di Pembroke e poi rinnovata nel 18° secolo, come forma massima d’architettura palladiana. Non stupisce che sia stata scelta anche come luogo in cui in The Crown, sempre su Netflix, la Regina Elisabetta incontra il Principe Filippo. È comparsa nella versione cinematografica di Orgoglio e pregiudizio del 2005 come dimora del signor Darcy, Pemberley.

Un’altra dimora nobiliare amatissima anche da The Crown resta Somerley House a Ringwood, usata come abitazione del Principe Carlo e Lady Diana, Highgrove House. In tv è comparsa nella serie Mansfield Park del 1983, tratta dall’omonimo romanzo di Jane Austen. La storyline della famiglia reale in Bridgerton vanta la stessa location, regalando al pubblico una cornice mozzafiato.

L’entrata di casa Bridgerton, dal cancello alla porta, appartiene a Ranger’s House a Greenwich dove si trova il Royal Observatory, che ovviamente si può visitare anche all’interno (tranne in questo periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria). La dimora georgiana dai mattoni rossi in stile palladiano si trova nella zona sud-est di Londra, proprio vicino al Greenwich Park.

L’immensa e gloriosa Clyvedon, di cui è padrone il duca di Hastings, è in realtà Castle Howard, vicino a York, nel nord dello Yorkshire. Risale alla fine del XVII secolo e vanta giardini mozzafiato, come si vede durante le numerose riprese sul territorio. La dimora di campagna è aperta alle visite (non in questo periodo) e si può anche soggiornare nei paraggi, nei cottage adiacenti, al Lakeside Holiday Park o alla zona adibita al campeggio e ai camper.

Il giardino di Prior Park, nei pressi di Bath, è uno degli scorci mozzafiato delle promenade di Bridgerton, per le passeggiate a cavallo di Anthony con la sorella Daphne oppure della fanciulla con Simon. Opera paesaggistica di Capability Brown, è gestita oggi dal National Trust e rappresenta uno dei tesori meglio custoditi del Regno Unito, cuore verde pulsante della storia e amatissima location dei picnic aristocratici nelle varie puntate.

Sulla via principale di Bath sorge Picked Greens, un bar trasformato nell’atelier della modista di Bridgerton, l’esotica Genevieve Delacroiz. La doppia finestra dal sapore così classico e senza tempo ospita le ultime creazioni della stilista che cura il look delle giovani dell’alta società di Londra e fa sognare a tutte loro il principe azzurro. Nella serie, per inciso, sono stati realizzati a mano oltre 7500 abiti.