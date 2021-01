bra:-svastica-disegnata-di-fronte-alla-scuola-dell’infanzia-“gianni-rodari”

Spread the love

Il muro imbrattato, con la svastica e la frase, di fronte alla scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” (in via Ospedale, a Bra)

Una svastica, corredata dalla scritta “Sieg Heil!” (frase in tedesco che significa “saluto alla vittoria” ndr) è stata disegnata con uno spray nero in via Ospedale a Bra, di fronte alla scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” (appartenente all’Istituto Comprensivo Bra 2).

La fotografia del muro imbrattato ci è stata inviata, nella tarda serata di ieri, da un nostro lettore con questa frase: “Mi ha colpito tantissimo. Vederla nella mia città, mi ha davvero scosso. Per di più, davanti ad una scuola materna“.

Per commentare l’accaduto, abbiamo contattato telefonicamente il sindaco Gianni Fogliato: “Episodio vergognoso. Doppiamente vergognoso perchè ci avviciniamo alla Giornata della Memoria. Di fronte ad una scuola materna, è davvero ignobile. Un gesto di ignoranza, che ignora il significato e quello che è accaduto. Significa svilire il lavoro che le nostre scuole, grazie agli insegnanti, fanno per coltivare valori fondamentali nei nostri bambini e ragazzi“.