bra:-cordoglio-per-un-47enne-improvvisamente-scomparso

Improvvisamente, a soli 47 anni, un uomo si è spento a Bra. Trovato senza vita (dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri, per cause naturali) nella tarda mattinata di oggi, nella sua casa di via Crispi. Era molto conosciuto in città e la notizia della sua scomparsa ha destato cordoglio. Sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, un ambulanza e un mezzo del 118.

