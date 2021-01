BIDEN PRONTO A NOMINARE MR. MONSANTO COME MINISTRO DELL’AGRICOLTURA. IN ITALIA CHE SUCCEDE?

In una Washington deserta e militarizzata Joe Biden ha giurato come presidente degli Stati Uniti e già sorgono forti polemiche sulla sua squadra di governo.

Che cos’è la Monsanto?

Biden aveva espresso la volontà di nominare come prossimo segretario del dipartimento dell’agricoltura, Tom Vilsack, conosciuto con l’appellativo di Mr Monsanto, dal nome della multinazionale, l’attuale Bayer Monsanto, leader mondiale nella produzione di pesticidi, tra cui il glifosato.



Questo prodotto chimico è stato riconosciuto come probabile cancerogeno dallo IARC, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. La Bayer Monsanto è stata condannata da Corti statunitensi a risarcimenti di miliardi di dollari in favore di agricolturi che hanno contratto linfomi e tumori dopo l’utilizzo del pesticida.

Chi è Tom Vilsack?

Tom Vilsack aveva già ricoperto il ruolo di segretario dell’agricoltura durante l’amministrazione di Barack Obama. Si è guadagnato la fama di Mr Monsanto, perché durante il suo incarico dal 2009 al 2017, ha approvato più organismi geneticamente modificati (gli ogm) di qualsiasi altro ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti.



Citare tutti gli ogm approvati da Vilsack sarebbe impossibile in un breve articolo pubblicato come servizio del nostro tg. Ve ne raccontiamo solo un paio, ma la vicenda meriterebbe un reportage a sé stante.

Le innumerevoli approvazioni di ogm di Mr. Monsanto

Vilsack diede l’ok alla barbabietola da zucchero ogm Roundup Ready della Monsanto. Successivamente un giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jeffrey S. White revocò l’autorizzazione. Nella sentenza il giudice scrisse che l’inevitabile contaminazione causerebbe la “potenziale eliminazione della scelta dell’agricoltore di coltivare colture non geneticamente modificate, o la scelta del consumatore di mangiare cibo non geneticamente modificato”.



Poi c’è la storia dell’erba medica Roundup Ready della Monsanto, la prima coltura perenne geneticamente modificata. Alla fine dell’amministrazione Obama, l’erba ogm era impazzita, costando ai coltivatori e agli esportatori americani milioni di dollari di mancati guadagni.

La pericolosità degli ogm

Gli ogm, secondo molti esperti, costituiscono un pericolo per l’ambiente e per la nostra salute.



“Il cancro non è altro che un organismo geneticamente modificato per cause ambientali, inquinanti ed epigenetiche (come possono essere il condizionamento di ormoni sintetici sul nostro DNA che non finisce per non lavorare più bene)”, sostiene Giuseppe Altieri, agroecologo insignito con il premio Padre Pio 2016, promotore dell’associazione e già intervenuto su Byoblu sul problema del glifosato.

I tentativi di Bellanova di introdurre gli ogm anche in Italia

In Italia il glifosato e tutti gli ogm sono vietati. L’ex ministro Teresa Bellanova, nel corso del suo mandato, ha tentato di introdurli e non ci è riuscita, ma le pressioni dei lobbisti dell’agrobusiness sono sempre forti.



“Guarda caso le dimissioni del ministro dell’agricoltura” – osserva Altieri – “sono arrivate poco prima della bocciatura in Commissione agricoltura di un ulteriore tentativo di aprire agli ogm”.

Chi sarà il prossimo ministro dell’agricoltura in Italia?

Il governo Conte ha incassato al Senato la fiducia di senatori del gruppo misto come Saverio De Bonis e Lello Ciampolillo che hanno sempre espresso posizioni contrarie al glifosato e agli ogm e proposto mozioni in difesa dei prodotti agricoli italiani. L’auspicio è che nella nomina del prossimo ministro dell’agricoltura i senatori facciano valere il loro sì alla fiducia a Giuseppe Conte per riportare al centro del dibattito e nelle stanze ministeriali posizioni favorevoli al vero biologico e al made in Italy.

Tolleranza zero per gli ogm e promozione di una agricoltura naturale

“L’Italia deve diventare il faro di tutta la riconversione biologica non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa”, sostiene il professor Altieri. “Altrimenti noi rischiamo di avere un made in Italy con prodotti ogm stranieri”. “Abbiamo 4 milioni di ettari di terreni abbandonati che possono produrre almeno 3 milioni di posti di lavoro per essere recuperati a una agricoltura naturale e agroecologica”

Claudio Messora