bernie-sanders:-“i-miei-guanti?-pensiamo-piuttosto-alle-famiglie-dei-lavoratori-in-crisi”

Tra le immagini iconiche di questo Inauguration Day resterà quella del senatore del Vermont Bernie Sanders, ultimo democratico ad arrendersi nella corsa alle primarie con Joe Biden. Arrivato tra i primi a Capitol Hill, in una Washington sferzata dal gelo, il senatore si è messo a sedere, mascherina sul volto, Parka, e un paio di guanti di lana vecchio stile che non sono passati inosservati.

Sui social l’ingrandimento dell’accessorio ha spopolato. La foto ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore. E a poco è servito un Tweet dello stesso Sanders che invitava ad occuparsi di altro e in particolare della necessità di “rispondere in modo aggressivo alle enormi crisi che devono affrontare le famiglie di lavoratori”. Molti hanno comunque voluto sapere dove Sanders avesse comprato quei guanti alla Charlie Brown con rombi neri, marroni e bianchi. A fine serata, attraverso il tam tam dei social, si è risaliti all’origine.

I guanti sono stati realizzati a mano da un’insegnante del Vermont, Jen Ellis, che li ha regalati al senatore due anni fa. Il materiale usato per quelli che sono diventati un hashtag, #BerniesMittens, è un inno all’ambientalismo: lana e plastica riciclata. Ellis li fa su ordinazione e li regala agli amici. Su Instagram i follower hanno recuperato una foto scattata un anno fa che mostra i vari disegni disponibili. Intervistato dalla Cbs, Sanders ha spiegato la sua scelta: “Noi nel Vermont siamo abituati al freddo e non siamo preoccupati molto della moda, a noi interessa stare al caldo, ed è ciò che è successo oggi”.