asciugamani-per-vivere-in-armonia-con-la-natura

In questo periodo c’è molta attenzione all’igiene e il bisogno di protezione e cura diventa sempre più urgente. Così in bagno abbiamo fatto scorte di asciugamani morbidi e avvolgenti per donare un piacere sulla pelle. La biancheria da bagno diventa infatti complice della nostra armonia e intercetta un’esigenza sempre più attuale di benessere e sostenibilità scegliendo di vivere con serenità e nel pieno rispetto dell’ambiente. È la ricerca di equilibrio che riflette il nostro bisogno di armonia interiore.

Per voi abbiamo cercato asciugamani in varie gamme di colori, texture e motivi.

Collezione Aqua di Gabel1957

Per una scelta consapevole e nel rispetto dell’ambiente Gabel1957 potete lasciarvi ispirare dalla collezione Ethos che impreziosisce la zona bagno con Aqua, la biancheria in cotone biologico, morbida, ecosostenibile e Made in Italy. Una proposta completa di set asciugamani 1+1, telo e accappatoio caratterizzata da un nido d’ape destrutturato, unico nel suo genere. Gabel1957 ha scelto di utilizzare solo pregiato cotone biologico, certificato GOTS, coltivato e lavorato nel rispetto del pianeta e delle persone, senza l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici. GOTS è infatti la più importante certificazione internazionale per prodotti tessili realizzati con fibre da agricoltura biologica.

Collezione Memoria di Somma1867

Lo stile e il fascino della biancheria Memoria di Somma1867 in tinte unite realizzate in cotone certificato GOTS, esprime la felicità del tornare a casa, lasciando fuori dalla porta il rumore e lo stress. È la capacità di godere appieno del qui e ora, riconoscere e apprezzare i piccoli grandi piaceri. La gamma si compone di accappatoio con cappuccio, set asciugamani 1+1, telo bagno – disponibili nei colori bianco, petalo, indaco, brina, lino, bianco lana, nebbia e corvo-, realizzati con tessuto organico in nido d’ape.

Il giardino interiore di Society Limonta

La collezione AI 20/21 Il giardino interiore di Society Limonta propone il set di asciugamani Lip in nido d’ape di lino e il set Linge in spugna di lino. I colori prendono ispirazione dalla natura e si accordano alla luminosità delle stagioni, dando voce alla dolce pacatezza di tre nuovi colori autunnali, un verde Crab, un rosso mattone chiamato Marte e Caramel un giallo scuro e denso come il caramello.

Collezione Sale e Pepe di Fazzini.

Il fascino del Made in Italy trova espressione nella nuova collezione Sale e Pepe di Fazzini, in spugna 500 gr/m2 tinta in filo, melange, che conferisce grande morbidezza alla biancheria e donano un tocco di eleganza al tuo bagno.

Collezione CoinCasa

Aria di Bianco è la collezione di Coincasa pensata per creare relazioni tra spazi, case e persone di paesi e culture diverse. Il set comprende cinque asciugamani in puro cotone tinta unita con righe jacquard a rilievo, spugna zero twist e grammatura 450 gr/mq che conferiscono estrema morbidezza. Un’altra proposta è il set ospite, viso o telo bagno in spugna di puro cotone tinta unita ad effetto ultra soffice, con bordo con lavorazione jacquard in rilievo e profilo ondulato